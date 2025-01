El Gobierno galo, obligado a reabrir el debate de pensiones

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El primer ministro de Francia, François Bayrou, ha planteado una revisión “completa” de la reforma de las pensiones de 2023, una de las medidas estrella del segundo mandato del presidente Emmanuel Macron pero que el actual Gobierno ve necesario abordar para garantizar la estabilidad política y económica. Bayrou, que tomó la palabra ayer en su primer gran discurso ante la Asamblea Nacional, advirtió de la “precariedad presupuestaria” en Francia por el rechazo de las cuentas oficiales a finales de 2024 y, en aras de encontrar soluciones, asumió que “la primera urgencia” es el tema de las pensiones. Aunque insistió en que se trata de una reforma “vital” porque existe un “fuerte problema de financiación” del sistema, prometió una revisión a fondo del texto, incluido el polémico retraso de la edad de jubilación a los 64 años. Los socialistas franceses criticaron con dureza a François Bayrou por el programa de gobierno que presentó, pero no dijeron claramente si apoyarán o no una moción de censura de otros partidos de izquierda esta semana. “Las cuentas no salen”, resumió el portavoz socialista en la Asamblea Nacional, Boris Vallaud, tras las negociaciones de los últimos días sobre el presupuesto para 2025 y las pensiones.