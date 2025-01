Junts suspende negociaciones

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El líder de Junts, Carles Puigdemont, volvió ayer a poner a prueba al Gobierno de Pedro Sánchez al anunciar la ruptura de todas las negociaciones sectoriales –incluida la de los presupuestos– y reclamar una reunión urgente en Suiza con un mediador internacional, aunque el Ejecutivo sigue confiando en que podrá restablecer puentes mediante el diálogo.

Los juntistas tomaron esta decisión en una reunión en Bruselas después de que la Mesa del Congreso decidiera posponer nuevamente su decisión sobre si admite a trámite la proposición no de ley para exigir a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Para Puigdemont, “la decisión fue no tomar ninguna decisión”, lo que, a su juicio, significa que el PSOE ha entendido que Junts “va en serio” y que “el riesgo de la ruptura es real si no se recupera la confianza”. Por eso, Junts optó por suspender las negociaciones con el PSOE, ante la necesidad de “evitar que se juegue con el calendario” y que los socialistas “alarguen” su postura sobre la cuestión de confianza. Según explicó Puigdemont, la suspensión de las negociaciones con el PSOE afectará a leyes como los Presupuestos Generales del Estado o la convalidación parlamentaria de los decretos ley que impulse el Gobierno, algunos de los cuales Junts había aprobado hasta ahora “para ayudar a salir del paso” al Ejecutivo. Aun así, el líder de Junts aclaró que su formación no se ha instalado “en la trinchera del no” y que las negociaciones en marcha para la delegación integral de competencias en materia de inmigración a Catalunya “no se pararán”, ni tampoco las que afectan a la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Sobre este asunto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mostró su confianza en que se pueda acordar pronto el traspaso de políticas migratorias, sobre el que “se ha avanzado sustancialmente”, aunque subrayó que esto se llevaría a cabo manteniendo líneas rojas como el “control de fronteras” por ser materia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para “comprobar el grado de cumplimiento de los acuerdos”, Puigdemont pedirá al PSOE una reunión “urgente y extraordinaria” en Suiza con el mecanismo de verificación internacional Con todo, Puigdemont rechazó impulsar una moción de censura junto al PP y explicó que, en caso de que su partido rompa con el PSOE, apelará Sánchez, a convocar elecciones al haber “perdido” la mayoría.

Trabajarán “hasta la extenuación” para conseguir mantener el bloque de investidura, aseguró la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, tras el anuncio de Junts. En ese sentido, apuntó que el Gobierno de Sánchez es “inagotable en su capacidad de acuerdo y de diálogo”, por lo que seguirán “trabajando” con los juntistas y con el resto de grupos políticos. De forma similar se expresó otro peso pesado del Ejecutivo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien subrayó que el diálogo es la “seña de identidad” del Gabinete de Sánchez.

El PP ve al Gobierno “muerto” y pide elecciones

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, exigió ayer al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que convoque elecciones después de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, anunciara la suspensión de las negociaciones con el PSOE. “Si un Ejecutivo no puede aprobar ni el presupuesto, ni leyes, ni decretos, el único camino que tiene es consultar a los españoles y la única fórmula posible es hacerlo a través de las urnas convocando elecciones”, remarcó Gamarra en una atención a medios en Badalona. La secretaria general afirmó que Sánchez “no tiene instrumentos ni capacidad para gobernar” y añadió que “el Gobierno está muerto”. De hecho, aseveró que el Ejecutivo “nació de un gran error”. Además, se quejó de que en Moncloa “no hay agenda política, solo judicial” y afeó que se hayan dejado los problemas de los españoles en un segundo plano.Por su parte, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, expresó su “respeto” a la decisión de Junts, aunque para añadir que en Esquerra “no hay prisa para que gobierne el Partido Popular con Vox y la extrema derecha”. Mintras, el socio de Gobierno, Sumar, restó importancia al anuncio de Puigdemont.

La votación de tres decretos en el Congreso queda en el aire

El Congreso debatirá y votará el miércoles, los últimos decretos aprobados por el Gobierno para fijar un gravamen energético, para compatibilizar la pensión con un empleo y para revalorizar las pensiones y prorrogar las ayudas al transporte. Con la reciente ruptura de negociaciones entre independentistas y socialistas, la aritmética parlamentaria queda en un panorama más complejo que obligará al Gobierno a intensificar las conversaciones en el hemiciclo. Eso sí, cada decreto encara su debate final desde perspectivas diferentes. El que tiene difícil futuro es el que incluye un gravamen para las empresas energéticas en 2025, pues PP, Vox, PNV y Junts lo han rechazado en anteriores ocasiones y siguen en el no.