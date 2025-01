ERC cierra definitivamente la puerta a negociar los presupuestos de Illa

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, dio ayer por cerrado el debate sobre los presupuestos de la Generalitat para 2025 y explicó que su partido ya ha trasladado al PSC que no se piensa sentar a negociarlos. “Es un tema cerrado”, afirmó la republicana, que argumentó que entre soberanía fiscal y unas nuevas cuentas para este año, Esquerra apuesta por la primera opción. De hecho, la secretaria general de los republicanos insistió en que el “no” de su formación se mantendrá aunque el president de la Generalitat, Salvador Illa, “pulse el acelerador” con la financiación singular. El pasado viernes Alamany ya asumía que habrá prórroga presupuestaria en Catalunya , y defendía “dar tiempo” al PSC para que cumpliera los acuerdos, afirmando que durante el 2025 “no llegarán resultados” y “no estará terminada la soberanía fiscal”. Sobre las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado (PGE), afirmó que ahora no están sobre la mesa, pero insistió: “No vamos a tapar con nuevos acuerdos los acuerdos que ya hemos pactado y que no se han resuelto”.

Sobre este portazo a los presupuestos de la Generalitat se pronunció la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, que afirmó que su partido tienen una “relación positiva y propositiva” con ERC basada en “la confianza, lealtad y discreción”. Y, pese a que no quiso entrar a valorar las declaraciones de Alamany, insistió en que la hoja de ruta del Govern y del PSC es el cumplimiento de todos los acuerdos. “No hay alternativa, no existe un plan B. El plan A es el cumplimiento”, remarcó. En este sentido, la portavoz apuntó que hay bastantes pactos que no son para este año, sino para toda la legislatura y que implican un “cambio estructural profundo”.

Por su parte, el Gobierno municipal de Barcelona, que lidera el socialista Jaume Collboni, anunció que prorrogará los presupuestos para 2025 debido a la falta de acuerdo con el BComú, cuyo apoyo es necesario para aprobarlas. Collboni presentó la semana pasada su propuesta de cuentas tras recibir luz verde de ERC al incorporar varias de sus demandas, si bien BComú exigía más medidas de apoyo para vivienda.