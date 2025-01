El Congreso tumbará el decreto ómnibus del gobierno español con los votos en contra de Junts y PP

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

El pleno del Congreso de los Diputados rechazará este miércoles el decreto ómnibus del gobierno español que, entre otros, incluye la actualización de las pensiones en el 2025. El PP y Junts han anunciado sus respectivos votos en contra, hecho que deja el texto sin posibilidades de prosperar. Los populares han afirmado que se trata de un "decreto trampa" y se ha comprometido a impulsar otra iniciativa para "proteger a los jubilados". Junts ha denunciado los "incumplimientos" del gobierno español sobre los acuerdos de investidura y ha rechazado el "chantaje" del PSOE.

El portavoz económico del PP, Juan Bravo, ya había advertido el gobierno español que su formación no daría apoyo a un decreto "de recortes y chantaje", pero no había cerrado la puerta a una abstención. Finalmente, sin embargo, fuentes del PP han adelantado el 'no' de sus diputados y han prometido que la formación de Alberto Núñez Feijóo, "salvará" la subida de las pensiones a través de otra proposición de ley que "garantizará" el aumento sin que "los pensionistas paguen los problemas de Pedro Sánchez al Congreso".

"El PP votará 'no' a este decreto trampa, pero impulsará una ley que proteja a los jubilados de nuestro país", han apuntado. Han justificado su 'no' por el hecho de que el decreto incorporaba el traspaso de un palacete situado en París donde está la sede del Instituto Cervantes y que perteneció al partido.

Con respecto a Junts, los llamamientos del gobierno español a negociar "hasta el último minuto" no han tenido efecto, y a pesar de la reunión del pasado lunes en Waterloo, Junts ha optado por un 'no' en sintonía con las advertencias que hizo el expresidente Carles Puigdemont en su comparecencia de la semana pasada.

Desde la tribuna del Congreso, Nogueras ha recordado a los socialistas que mientras no cumplan los compromisos alcanzados con su formación no pueden contar con sus votos, y "lo que pase hoy" con el decreto "será fruto de la negligencia y falta de seriedad del PSOE".

Ha advertido que la presión que los ministros del gobierno español han intentado hacer a Junts no funciona porque "se lo tendrían que haber puesto antes de aprobar en el Consejo de Ministros unos decretos sin haberlos negociado". Ha insistido que Junts "no forma parte de ningún bloque español" y el chantaje y la presión "no los hace efecto".

"No tienen mayoría, y tienen que dejar actuar como si tuvieran", ha afirmado antes de emplazar al gobierno español a volver a hacer un decreto con la actualización de las pensiones y las ayudas al transporte. "Es indecente mezclar medidas que ayudan a la gente con otros que siguen asfixiando a las personas y que sólo les convienen a Ustedes".

Nogueras también ha lanzado un mensaje en "el resto" de formaciones, en referencia indirecta a ERC. "El PSOE tiene que dejar de hacer el trilero, y el resto tiene que dejar de votar 'sí' a todo a cambio de nada, porque si siguen tragándose este chantaje, ellos seguirán haciéndolo siempre".

A lo largo de la mañana, el ejecutivo español ha multiplicado los llamamientos a todos los grupos para aprobar un decreto que incluye una sesentena de medidas. La vicepresidenta primera María Jesús Montero, ha afirmado que los grupos que votan en contra de este decreto lo hacen únicamente por cuestiones "políticas" que no responden a los intereses de la ciudadanía. "Parece que intentan que el gobierno pierda una votación, cuando quien pierde son el conjunto de pensionistas, trabajadores, y jóvenes".

En declaraciones en el pasillo del Congreso, Santos Cerdán ha asegurado que su formación "practica el diálogo" y "evidentemente" habla con la formación de Puigdemont. Pero "si no tenemos noticias, es que no hay acuerdos, y cuándo tengamos acuerdos les explicaremos". "Seguimos hasta el último segundo dialogando", ha afirmado.

Durante el debate en el pleno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha recordado que el decreto incluye medidas "necesarias y urgentes", y por lo tanto es "imprescindible" que el Congreso convalide el decreto. ¿"A alguien de Ustedes lo han votado para bajar las pensiones"? ha preguntado en el pleno, "porque si votan no, están bajando las pensiones".

Entre otros, el decreto establece la revalorización de las pensiones, que aumentan un 2,8% en el 2025 según la media del IPC en los últimos 12 meses. También actualiza las bases máximas de cotización del sistema de Seguridad Social e incluye ajustes para otras prestaciones públicas y para los trabajadores autónomos.

También prorroga algunas deducciones fiscales como las vinculadas a la eficiencia energética de los hogares y la adquisición de vehículos eléctricos, y aprueba la introducción de un nuevo impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de entidades financieras.

Además, mantiene y amplía las ayudas para el transporte público como la gratuidad para niños y los descuentos para jóvenes y otros colectivos, y prorroga hasta el 31 de diciembre suspensión extraordinaria de desahucios a colectivos vulnerables a cambio de una compensación a los propietarios a cargo del erario público.

También incluye medidas específicas para garantizar el acceso a la vivienda social y prorroga las ayudas afectadas por desastres naturales como la dana. Fija nuevos criterios para calcular los adelantos a las comunidades autónomas y entidades locales. Por último, prorroga mecanismos de apoyo a la industria electrointensiva.