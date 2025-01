Un muerto en una explosión en el Puerto de Barcelona

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Una persona falleció y otras tres resultaron heridas ayer. una de ellas en estado crítico, al explotar una tanque con acetato de metilo, un producto líquido muy inflamable pero que no es tóxico, durante unas labores de mantenimiento y soldadura en una empresa del Puerto de Barcelona. El suceso tuvo lugar sobre las 10.10 horas de la mañana en un depósito de la empresa Terminales Portuarias SL (Tepsa), en el muelle de l’Energia del puerto. Hasta el lugar se desplazaron varias ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) que confirmaron el fallecimiento de uno de los trabajadores, mientras que otro fue evacuado en estado crítico por quemaduras al Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. El SEM atendió también a otras dos personas, que fueron dadas de alta in situ porque sus lesiones eran leves. La explosión y posterior incendio –que pudo ser rápidamente extinguido por los Bomberos– no provocó ninguna fuga ni supuso ningún riesgo para las empresas cercanas, aunque algunas confinaron preventivamente a sus trabajadores.

La Guardia Civil, que desplazó a varias unidades a la zona, ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la deflagración.