Trump avala las redadas para detener a migrantes en escuelas, hospitales e iglesias

La administración de Donald Trump avanza implacable y ha dado vía libre a las detenciones federales de inmigración en lugares sensibles como escuelas, hospitales e iglesias.

La secretaria en funciones del departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, rescindió el lunes, el mismo día que Trump juró su cargo como presidente de Estados Unidos, las directrices aprobadas por su antecesor Joe Biden que evitaban las detenciones en esos espacios. En una guía elaborada en 2021, se limitaba la aplicación de las leyes de migración cerca de lo que se llamaban “áreas protegidas”, una norma que daba continuidad a textos similares aprobados en los años 2011 y 2013. Huffman también emitió una directiva que limita el uso de la “libertad condicional”, la figura que utilizaba Biden para permitir que cientos de miles de migrantes entraran legalmente al país de forma temporal. Además, el departamento de Justicia publicó un memorando con instrucciones para investigar y procesar a funcionarios locales que no cumplan con las órdenes de Trump sobre inmigración.

Paralelamente, el Gobierno de Trump canceló los vuelos de unos 10.000 refugiados que ya habían recibido el visto bueno para trasladarse a EEUU tras un proceso que puede durar años, según un memorando del departamento de Estado al que tuvo acceso la cadena de televisión CNN.

Pero las políticas antimigratorias de Trump no acaban aquí. El presidente firmó ayer una orden ejecutiva para desplegar 1.500 militares en la frontera con México, que se sumarán a los 2.200 en activo y a los 4.500 reservistas de la Guardia Nacional de Texas, dando así el primer paso para cumplir su promesa electoral de reforzar la seguridad fronteriza.

Mientras, la obispa de la diócesis episcopal de Washington DC, Mariann Edgar Budde, aprovechó la ceremonia que se celebra tradicionalmente al día siguiente de la toma de posesión del presidente de EEUU para pedir a Trump “tener misericordia con la gente del país que tiene miedo”, en particular, con los colectivos de personas migrantes y los miembros de la comunidad LGBTQ. Dirigiéndose directamente al magnate republicano, Budde defendió que “hay niños gays, lesbianas y transgénero en familias demócratas, republicanas e independientes, algunos de los cuales temen por sus vidas”.

En respuesta, Trump recurrió a su cuenta en la red social TruthSocial para cargar contra la obispa, y describió a la obispa como “una miembro de la izquierda radical” y como una persona que le “odia”. “Ha metido a su iglesia en el mundo de la política de una forma muy descortés”, manifestó.

Amenaza a Rusia con sanciones si no detiene la guerra en Ucrania

Donald Trump volvió ayer a amenazar con sanciones a Rusia si el mandatario ruso, Vladímir Putin, se niega a poner fin a la guerra en Ucrania. El nuevo presidente de EEUU lanzó esta advertencia por primera vez el martes en la Casa Blanca y, ayer, fue más allá al afirmar que también impondría aranceles sobre Rusia y que el castigo podría extenderse a otros países que estén proporcionando apoyo a Moscú en el conflicto. “Si no llegamos a un acuerdo pronto, no tendré otra opción que imponer altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a cualquier producto que Rusia venda a EEUU, así como a otros países que están participando”, dijo, aunque no especificó qué países podrían ser sancionados. China, Irán y Corea del Norte son los países que más han apoyado a Rusia con envíos de material militar o respaldo diplomático.También apeló directamente a Putin, afirmando que poner fin a la guerra beneficiaría a Rusia, dado el estado actual de su economía. “Pon fin a esto ahora y detén esta guerra ridícula. ¡Solo va a empeorar!”, advirtió.