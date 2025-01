Sánchez insiste en su decreto ómnibus con las pensiones y Junts pide negociar cada punto

Publicado por SegreAgències Verificado por Creado: Actualizado:

El Gobierno de Pedro Sánchez vio como el miércoles populares y Junts, con el concurso de Vox, tumbaron su decreto ómnibus con 80 medidas, entre ellas la revalorización de las pensiones y las subvenciones al transporte público. Ayer, el presidente, Pedro Sánchez, apostó de nuevo por presentar un nuevo real decreto ley ómnibus desoyendo las demandas de PP y Junts, que le exigen decretos específicos para aprobar ya la revalorización de las pensiones. Junts, de hecho, le reclamó explícitamente negociar punto por punto. Todo en medio de un cruce de reproches entre el líder del PSOE y el del PP, Alberto Núñez Feijóo. A través de una recogida de firmas y de una moción que el Senado aprobará el próximo martes, el PP exige al Gobierno que apruebe urgentemente en Consejo de Ministros tres decretos con las medidas que sí tienen su apoyo: pensiones, bonificaciones al transporte y ayudas tras la dana.

También Junts, en boca de Míriam Nogueras, reclama un decreto con pensiones y ayudas de transporte, tras acusar al Gobierno de intentar “colar su programa electoral” en cada iniciativa y de chantajear a los socios imponiéndoles un “trágala”.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, respondió a las críticas socialistas a su partido recordando que Pedro Sánchez también definía como “chantaje” los decretos ómnibus del Gobierno de Mariano Rajoy cuando estaban en la oposición.

Sin embargo, el presidente del Gobierno no apuesta por trocear su decreto sino por aprobar todo el ‘pack’ de su “escudo social” a través de un nuevo real decreto ley ómnibus. Sánchez no quiere renunciar a medidas pactadas con sus socios que no tienen el respaldo del PP como la de extender la suspensión de desahucios a familias vulnerables y, durante una visita a Fitur, se mostró ayer convencido que logrará aprobar todo el paquete.

Sin plazos ni fecha para la aprobación de un nuevo decreto, sus socios le urgen a actuar ya.

Sumar, a través del ministro de Cultura y portavoz de este partido, Ernest Urtasun, defiende arreglar “lo antes posible” la caída de las medidas sociales, sin prescindir de ninguna. Podemos, a través de un mensaje en X de Ione Belarra, exige que el nuevo real decreto con el escudo social al completo se apruebe “con carácter inmediato” y acusa al Gobierno de “irresponsabilidad absoluta” y de perder el tiempo.

UGT y CCOO saldrán a la calle en Lleida por soluciones

Los dos diputados leridanos socialistas en el Congreso, Montse Mínguez y Amador Marqués, comparecieron ayer junto a la líder de CCOO en la demarcación, Cristina Rodríguez, y el secretario de Política Social y Empleo de UGT de Lleida, Ramon Moreno, para arremeter contra el resultado de la votación del miércoles. Los sindicatos han convocado para el domingo 2 de febrero una concentración ante la subdelegación del Gobierno en la capital del Segrià, arremetiendo contra tacticismos y exigiendo otra política que, dijeron, “es posible”. Recordaron, por ejemplo, los 103.0000 leridanos que cobran pensión contributiva o los 3.800 no contributiva. Mínguez fue muy dura con la postura de juntistas y populares, pero especialmente con el diputado de Junts por Lleida, Isidre Gavín, por votar contra las 80 medidas del decreto ómnibus, postura que afirmó que hacen mucho daño a los leridanos. “Dudo que le votaran para que se posicionara en el Congreso contra la revalorización de las pensiones”, dijo. Con todo, afirmó que negociarán para poder sacar adelante las medidas tumbadas en el Congreso.