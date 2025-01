El fiscal general del Estado niega ante el juez que filtrara los correos de la pareja de Ayuso

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, negó ayer en el Supremo que filtrara correos sobre Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, relativos a su causa por fraude fiscal y explicó que suele borrar contenido de su móvil por seguridad al tener información sensible. Un día después de que el Alto Tribunal rechazase anular su nombramiento, García Ortiz compareció ante el magistrado Ángel Hurtado como imputado por un delito de revelación de secretos. En su interrogatorio no contestó al juez ni a las acusaciones. Solo lo hizo a la Abogacía del Estado, que ejerce su defensa, en tanto que la Fiscalía no preguntó al considerar que no se ha resuelto sobre la nulidad del registro de su despacho.

El juez investiga si él y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez –citada hoy– filtraron los correos que el fiscal Julián Salto se intercambió con el letrado de González Amador, especialmente uno en el que el abogado reconocía en nombre de su defendido la comisión de “dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021”. García Ortiz negó haber facilitado ninguno de esos correos a nadie de la Fiscalía, ni a periodistas, ni al entorno del Gobierno o al mismo Gobierno y rechazó tener constancia de que la filtración se produjera desde la Fiscalía General. García Ortiz también justificó su cambio de móvil y el borrado de todos los mensajes del anterior una semana después de que el juez abriera causa contra él. Explicó que desde que está en la Fiscalía General ha cambiado seis veces de dispositivos móviles y que concretamente tocaba el cambio el 23 de octubre, una semana antes de que se ordenara el registro de su despacho. También señaló que habitualmente borra contenido de sus dispositivos por seguridad y por ser una obligación legal.

El fiscal general, que considera nula la instrucción porque vulnera su derecho de defensa, estima que el juez está “predeterminado” para valorar los hechos y denegó diligencias de investigación necesarias para esclarecerlos. Entre las cuestiones que cree que afectan a sus derechos, García Ortiz argumentó, por ejemplo, el registro de su despacho ordenado por el juez, que considera una entrada invasiva de derechos fundamentales sin precedentes. Dijo que desconoce el resultado de todas las diligencias practicadas y que no puede ejercer con garantías su defensa porque no está definido el objeto del proceso.

González Amador acusa al jefe de los fiscales de querer boicotear la causa

La representación de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, acusó ayer al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de haberse convertido “en el mayor enemigo de la función jurisdiccional” del Tribunal Supremo, buscando “boicotear la actuación” del juez que le investiga haciendo uso de su cargo. Así se expresa el letrado en un escrito en el que se opone al recurso de García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, contra el auto por el que el instructor les citaba como investigados. Por otra parte, los populares volvieron ayer a acusar al fiscal general de poner al Ministerio Público “al servicio de la estrategia de Pedro Sánchez” y pidió su dimisión. Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, defendió su valía e integridad y lamentó que se mire “el dedo” y no “la luna” con los supuestos delitos tributarios cometidos por la pareja de Díaz Ayuso.