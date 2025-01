Illa logra prorrogar los presupuestos con el apoyo de ERC y los Comuns

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El pleno del Parlament convalidó ayer el decreto ley para permitir al Govern de Salvador Illa que prorrogue los presupuestos. La iniciativa salió adelante gracias a los votos a favor del PSC, ERC y los Comunes. Este decreto autoriza el Executiu a formalizar operaciones de endeudamiento y conceder avales y garantías durante la prórroga. La consellera de Economía, Alícia Romero, defendió que el decreto tiene que servir para que “no sean los ciudadanos quienes sufra la falta de presupuestos”. El decreto también incluye la actualización del Indicador de la Renta de Suficiencia de Catalunya y una amnistía a vulnerables que han recibido pagos indebidos de la Renta Garantizada.

Durante el debate, la oposición cargó contra la Generalitat por no haber conseguido aprobar unos nuevos presupuestos y le recordaron a Illa que gobierna en minoría parlamentaria. El diputado de Junts Antoni Castellà culpó a la “arrogancia” de Illa de esta situación por haber prometido que habría presupuestos y no haberlos presentado en el Parlament. “Si no son capaces de negociar unos presupuestos, quizás lo más digno es que se vaya y que nosotros cojamos el relevo”, apostilló. Y es que según Castellà, sin nuevas cuentas hay el “riesgo” de llevar la Generalitat al “colapso”. Illa no pierde la esperanza de lograr unas nuevas cuentas y pidió “responsabiliad” a todos los grupos para conseguirlo. Por su parte, el diputado de ERC Albert Salvadó defendió que su grupo no negociará los presupuestos sin que se avance en la soberanía fiscal.

El Parlament también aprobó la proposición de ley para modificar la fiscalidad de los centros recreativos turísticos que afectarán a proyectos como el Hard Rock, con el apoyo de PSC, ERC, los Comuns y la CUP. La proposición, que nace de una iniciativa de ERC y Comuns, mantiene los impuestos actuales al juego y elimina la rebaja hasta el 10% que se aprobó en 2014.

■ El pleno del Parlament avaló ayer también el decreto del Govern que deroga el régimen sancionador a los municipios que excedan el límite de las dotaciones máximas de consumo de agua en fases de restricciones por sequía, pese al rechazo de los socios de investidura, ERC y los Comuns. A favor votaron el PSC, Junts, PP y el grupo mixto. El hecho de que los socialistas unieran sus votos a los de los juntistas disgustó en especial a los Comuns. El diputado de los morados David Cid avisó al president Salvador Illa de que no puede jugar a dos bandas y le advirtió de los peligros de hacer geometría variable en la Cámara catalana. “Si se va a gobernar con la izquierda, se gobierna con la izquierda para todo. No se va a buscar después para las tonterías a Junts per Catalunya”, apostilló.