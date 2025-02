Sánchez avisa que la UE se defenderá ante los ‘aranceles injustificados’ estadounidenses

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer que la Unión Europea defenderá sus intereses ante quienes la atacan con aranceles absolutamente injustificados que amenazan nuestra soberanía económica”. Así se pronunció durante una intervención desde Zamudio el día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la Unión Europea “se formó para joder a Estados Unidos” y que los aranceles que ha previsto para el bloque comunitario rondarán el 25 %. “Estamos preparados para ello y desde la UE vamos a adoptar medidas proporcionadas a ese desafío. Lo haremos con una ayuda especifica a todos los sectores afectados”, señaló. Sánchez defendió que “no es verdad” que la Unión Europea se creara “para fastidiar a otros”, sino que lo hizo en favor del “multilateralismo, el entendimiento entre países, la paz, el desarrollo económico y la justicia social”. “Buena parte de la riqueza que hoy tiene ese Estados Unidos, es gracias también a Europa”, enfatizó. En esta línea, aseveró que frente a cualquier amenaza, involución o cierre de las economías, la UE responderá con una apertura comercial hacia el mundo, ya que los retos existentes “no entienden de fronteras”.

También la Unión Europea recalcó que está preparada para todos los escenarios en una posible confrontación comercial con Estados Unidos, pero insistió en que está centrada en “evitar los peores resultados” si hay una imposición mutua de aranceles.

Desde el otro lado del atlántico, Trump prosiguió con su guerra comercial y mantuvo el ultimátum para imponer aranceles a México y Canadá el próximo martes, pese a que el miércoles abrió la puerta a aplazar su entrada en vigor, ya que considera que los niveles de droga que entran desde los países vecinos siguen siendo “inaceptables”. Trump ha incidido especialmente en la entrada de fentanilo, un tipo de droga del que culpa también a China. De hecho, el mandatario informó también que los aranceles a las importaciones chinas aumentarán al 20% también a partir del martes. Así, EEUU prevé elevar un 10% adicional la tasa, que ya impuso de un 10% este mes.

El británico Starmer reclama a Trump garantizar la seguridad de Ucrania

El primer ministro británico, Keir Starmer, advirtió ayer de que Putin podría intentar una nueva invasión de Ucrania si Estados Unidos no ofrece garantías de seguridad en el país tras alcanzar un hipotetico acuerdo de paz. Starmer, que se reunió con el presidente norteamericano, Donald Trump, en la Casa Blanca, defendió que “una tregua sin un mecanismo de disuasión solo daría a Putin la oportunidad de esperar y volver a intentarlo”. Por su parte, Trump, manifestó su confianza en que su par ruso no atacará de nuevo Ucrania y acatará los términos reflejados en ese hipotético acuerdo de paz,que el mandatario ve “muy avanzado”. En un principio, Trump había supeditado las garantías de seguridad a Ucrania a un acuerdo con Kiyv, que se firmará hoy, para la explotación de sus tierras raras. Sin embargo, el magnate ha matizado en los últimos días su propuesta y afirma ahora que no existirán tales garantías. Ahondando en la situación futura de Ucrania, Trump rechazó categóricamente el ingreso de los ucranianos en la OTAN.

Por otro lado, tras ser preguntado sobre unas declaraciones en las que tachó de “dictador” al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el magnate respondió con ironía: “No puedo creer que haya dicho eso. Siguiente pregunta”.