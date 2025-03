Sánchez certifica que ni el PP ni varios de sus socios apoyarán sus planes sobre defensa

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ratificó ayer en el Congreso su intención de elevar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB sin “tocar ni un céntimo de euro de gasto social ni medioambiental” y de presentar un plan industrial para canalizar las inversiones, pero certificó también que no cuenta con el apoyo del PP ni de varios de sus socios de investidura. Tras casi seis horas de debate y a pesar de que todos los portavoces, salvo el de Vox, coincidieron en que Europa afronta una situación de excepcionalidad, solo el PNV y Junts mostraron apoyo expreso a los planes de reindustrialización anunciados.

El presidente del Gobierno reprochó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no esté a la altura del momento histórico que vive España y atacó su acuerdo con Vox en València. “A usted la política se le queda grande”.

Feijóo le echó en cara que su único plan sea “insultar al PP” y le replicó que es él quien necesita “un kit de supervivencia”, en referencia al pack de provisiones que recomienda Bruselas para sobrevivir ante una crisis.

Era un debate muy esperado tras las últimas reuniones y cumbres europeas pero, como ya había avanzado la Moncloa, Sánchez no concretó planes, plazos o cifras para llegar al prometido 2% del PIB destinado a defensa. Acudirá al Congreso para detallar ese camino cuando la UE, “en próximas semanas”, ultime los mecanismos de financiación europeos.

Y dijo que antes del verano presentará un plan estatal para el desarrollo y el impulso de la tecnología y la industria de la seguridad y la defensa española, un programa que concentrará el grueso de la inversión adicional exigida para cumplir con los socios europeos y canalizará programas de colaboración público privada.

El PP dejó claro que en un contexto de falta de información y propuestas, Sánchez no va a poder contar con ellos y no van a rescatar al Gobierno de sus socios. “El PP no es el escollo para un pacto de Estado de defensa en España sino su Gobierno”, afirmó Feijóo Como hicieron varios de sus aliados de izquierdas, Feijóo pidió a Sánchez que lleve al Congreso los Presupuestos y sus planes de defensa antes de tomar cualquier decisión: “O se somete a las Cortes o se somete a las urnas; son las dos únicas salidas dignas que hay”.

La portavoz de Sumar, Verónica García Barbero volvió a rechazar el incremento del gasto militar entre críticas a la OTAN. “Dejemos de empeñarnos en una organización que ya es un zombie y pongamos las bases de un futuro seguro para nuestro continente”, afirmó.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, reclamó que no se gaste “más sino mejor” en defensa, mientars que la portavoz de Junts, Miríam Nogueras, recordó la vocación europeísta de Catalunya y se mostró dispuesta a implicarse en la nueva estructura de seguridad europea “con garantías”, siempre que revierta en progreso para la sociedad y la economía catalanas.

Anuncios drásticos en Europa para intensificar la seguridad

Ante un cambio radical en el panorama geoestratégico, con nuevas amenazas y una política de alianzas en duda, la UE planea aumentar en 800.000 millones de euros el gasto en defensa y España ha asumido ese desafío esperando emplear el 2% del PIB en defensa antes de 2029 sin tocar sin tocar “un céntimo del gasto social”. Sin embargo, otros países han decidido ir más allá. Así, el Reino Unido, que ya no está en la UE, presentó ayer en el Parlamento británico un ajuste presupuestario que contempla un aumento del gasto en defensa y una reducción del presupuesto destinado a ayudas sociales para amoldarse al drástico aumento de la incertidumbre mundial.Suecia, que sí es miembro de la UE y recientemente de la OTAN, anunció también un aumento histórico en materia de defensa, “el mayor rearme desde la Guerra Fría” y con el que el país nórdico aspira a dedicar a temas militares el 3,5% del PIB en el año 2030, nueve décimas más que en la actualidad.

Mientras, Bruselas propuso oficialmente que los hogares europeos almacenen suministros esenciales para al menos 72 horas ante una posible crisis, como desastres naturales, pandemias o una guerra.