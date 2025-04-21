Trump felicita la Pascua a los “debiluchos jueces” en pleno conflicto de migración

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró ayer la Pascua con un recuerdo a los “lunáticos de la izquierda radical” y a los “debiluchos jueces del país” en una felicitación enmarcada en el duro enfrentamiento contra el Tribunal Supremo en torno a su programa de expulsiones en caliente de migrantes irregulares.

El Supremo ordenó el sábado al Gobierno la suspensión de su polémica política de expulsiones amparadas en la llamada Ley de Enemigos Extranjeros que emplea la Casa Blanca para encarcelar en El Salvador a migrantes irregulares acusados de pertenencia a organización terrorista. “Felices pascuas a los lunáticos de la izquierda radical que pelean y conspiran para traer de vuelta a nuestro país a asesinos, capos de la droga, presos peligrosos, enfermos mentales, conocidos pandilleros y maltratadores de esposas”, manifestó Trump en su mensaje, publicado en su red Truth Social. Aunque el expresidente Joe Biden (“el peor y más incompetente presidente del país”) fue el principal receptor de su mensaje. “A todas las personas que hicieron trampa en las elecciones de 2020 para que este cretino tan destructivo fuera elegido, les deseo, con gran amor, sinceridad y afecto, una muy feliz Pascua”, concluyó Trump.