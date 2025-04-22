Rusia reanuda los combates en Ucrania tras la tregua

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Rusia anunció ayer la reanudación de la acciones militares en Ucrania tras el término la pasada medianoche de la tregua de Pascua ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, y secundada por las autoridades de Kyiv. Según el parte castrense ruso, durante la tregua, entre las 18.00 hora de Moscú del día 19 hasta las 24.00 del día 20, (15.00 y 21.00 GMT, respectivamente) las tropas rusas “cumplieron estrictamente el régimen de alto el fuego y se mantuvieron en las posiciones que ocupaban” y se continuaba ahora “la operación militar especial”. Al mismo tiempo, acusó a la fuerzas ucranianas de continuar sus ataques con fuego de artillería y drones contra las posiciones de las tropas rusas, así como a infraestructuras civiles en las regiones fronterizas de Bélgorod, Briansk y Kursk, y la anexionada península de Crimea.“En total se registraron 4.900 violaciones a la tregua”, denunció el mando militar ruso.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, propuso el domingo, tras destacar que no se produjeron ataques rusos con drones de larga distancia o con misiles, extender a treinta días el alto el fuego en los ataques aéreos contra infraestructuras civiles, propuesta que no halló eco en Moscú, aunque Putin aseguró ayer que estudiará la propuesta ucraniana. “En lo que se refiere a la propuesta de no atacar las instalaciones de la infraestructura civil, esto hay que estudiarlo”, dijo Vladímir Putin en declaraciones al periodista cercano al Kremlin, Pável Zarubin, que las reprodujo en su canal de Telegram.

Ayer, al menos una persona murió a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Jersón (este), tras expirar la tregua.

El gobernador de Jersón, Oleksander Prokudin, indicó en su cuenta en Telegram que una anciana había muerto a causa del impacto de un explosivo lanzado por un dron en la localidad de Belozerka, antes de agregar que una segunda persona había sido hospitalizada tras el ataque.