Trump presiona a la Fed para que baje los tipos de interés

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha redoblado la presión sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al asegurar ayer que la tendencia de los precios de la energía y los alimentos aleja los riesgos para la inflación, mientras que la tardanza del banquero central en bajar los tipos de interés aumenta la probabilidad de que la economía se desacelere.

“Con estos costes en una tendencia a la baja tan favorable, justo como predije, casi no puede haber inflación, pero sí puede haber una desaceleración de la economía a menos que el Sr. Demasiado Tarde, un gran perdedor, baje los tipos de interés ahora”, afirmó el inquilino de la Casa Blanca a través de su perfil en la red social Truth.

Trump ha intensificado sus críticas hacia el banquero central del país durante la última semana, llegando a pedir públicamente el cese de Powell como presidente de la Fed.

Mientras, el Gobierno chino advirtió que “no aceptará” acuerdos internacionales que se logren “a expensas de sus intereses”, después de que medios internacionales informaran de que Trump planea presionar a otros países durante sus negociaciones comerciales para que limiten sus intercambios con China.

Por otra parte, ayer se supo que el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, compartió detalles sobre ataques contra los rebeldes hutíes de Yemen en un segundo chat de la red social Signal en el que se encontraban su esposa, su hermano y su abogado personal, tal y como pudo saber saber el diario The New York Times. Algunas de las principales figuras del Partido Demócrata de EEUU exigieron la destitución del secretario de Defensa. Sin embargo, Hegseth aseguró que los medios de comunicación han difundido declaraciones de antiguos empleados del Pentágono “descontentos” para “arruinar su reputación”, tras conocerse la nueva filtración.

Mientras, los hutíes denuncian un ataque de Estados Unidos sobre un mercado de la capital de Yemen con al menos 12 muertos.