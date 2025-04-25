Moncloa rectifica a Marlaska y rescinde la compra de balas a Israel

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rectificó ayer a su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, imponiendo la rescisión unilateral del contrato de compra de balas a una empresa israelí para preservar la coalición con Sumar y la ‘coherencia’ con el discurso que ha venido exhibiendo el Ejecutivo. Justo un día después de que el Consejo de Ministros tramitara el martes el plan que permitirá llegar este año a un 2% del PIB del gasto en Defensa, saltó la polémica por la adjudicación de ese contrato a la empresa israelí IMI Systems para la compra de algo más de 15 millones de balas para la Guardia Civil por importe de 6,6 millones de euros. Sumar e IU, uno de los partidos que integran esta formación, salieron al unísono a criticar el contrato con Israel cuando había un compromiso de no hacerlo y hubo voces que incluso advirtieron de que se ponía en riesgo la coalición. Aunque desde Moncloa se asegura que en ningún momento ha habido peligro de ruptura, Sánchez ha querido atajar la crisis rectificando a Marlaska, cuyo departamento había defendido seguir adelante con el contrato porque así lo había aconsejado la Abogacía del Estado ya que una rescisión podría conllevar el pago de una indemnización. Tras el anuncio, Yolanda Díaz se atribuyó el logro de la revocación, recalcando que España no puede comprar ni vender armamento a empresas israelíes y que el compromiso con los derechos humanos es inamovible. Con todo, Interior aún mantiene un contrato por valor de 319.000 euros para chalecos antibalas para la Guardia Civil con la misma empresa.

En contra de la rescisión se pronunció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recalcando –aunque la empresa adjudicataria es privada y no pertenece al Gobierno israelí– que los contratos entre “dos Estados democráticos” se deben cumplir. Por su parte Esquerra, Bildu y BNG pidieron la comparecencia de Marlaska para dar explicaciones.

Por su lado, el Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu condenó la decisión del Ejecutivo español y afeó que con ello lo que está haciendo es dejar de lado la seguridad “por fines políticos”.

El Consejo de Ministros aprobará la reducción de jornada el martes

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció ayer que el Consejo de Ministros del martes aprobará el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales para que inicie así su tramitación parlamentaria. Esta iniciativa, fruto de un acuerdo entre Trabajo y los sindicatos y del que se descolgó la patronal, será aprobada dos días antes de que CCOO y UGT salgan a la calle el Primero de Mayo para instar al Gobierno y a las fuerzas políticas a sacar adelante esta nueva jornada laboral. La CEOE mostró su “profundo rechazo” al anuncio y tildó de “oportunismo político” que se produzca en la antesala del 1 de mayo.