Restablecido el 77,7% de la demanda a las 2.00 horas, según Red Eléctrica

El 77,7% de la demanda eléctrica se había recuperado ya a las 02.00 horas peninsular española de este martes, con un total de 16.118 megavatios (MW), según datos actualizados por Red Eléctrica.

Asimismo, ya se están energizados el 96% de los parques de subestaciones de la red de transporte, según datos del operador del sistema eléctrico, que añadió que sigue trabajando para recuperar la normalidad en el sistema eléctrico peninsular.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido desde la sede central de Red Eléctrica que "será una noche larga" mientras se sigue restableciendo en el país el suministro de electricidad, unas doce horas después del apagón.

Sánchez se ha trasladado esta noche a Red Eléctrica junto a las vicepresidentas María Jesús Montero y Sara Aagesen, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, para hacer seguimiento de la situación provocada por el apagón energético.