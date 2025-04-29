Sánchez dice que el suministro ya llega al 99,95% y agradece la "responsabilidad y civismo" de los ciudadanos
El presidente español participa en una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que "después de una noche intensa" ya se ha restablecido el 99,95% de la demanda eléctrica y el 100% de las subestaciones de la red están funcionando correctamente.
En un mensaje en X, también ha querido agradecer a toda la ciudadanía el hecho de que "nuevamente ha sido un ejemplo de responsabilidad y de civismo". Dentro de unos minutos, Sánchez asistirá de nuevo al Consejo de Seguridad Nacional, que en esta ocasión estará presidido por el rey Felipe VI.