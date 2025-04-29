Sánchez dice que el suministro ya llega al 99,95% y agradece la "responsabilidad y civismo" de los ciudadanos

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que "después de una noche intensa" ya se ha restablecido el 99,95% de la demanda eléctrica y el 100% de las subestaciones de la red están funcionando correctamente.

En un mensaje en X, también ha querido agradecer a toda la ciudadanía el hecho de que "nuevamente ha sido un ejemplo de responsabilidad y de civismo". Dentro de unos minutos, Sánchez asistirá de nuevo al Consejo de Seguridad Nacional, que en esta ocasión estará presidido por el rey Felipe VI.