SEGRE

Sánchez dice que el suministro ya llega al 99,95% y agradece la "responsabilidad y civismo" de los ciudadanos

El presidente español participa en una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional

El presidente español, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en la Moncloa.

El presidente español, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en la Moncloa.Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Lluís Serrano
Publicado por
acn

Creado:

Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que "después de una noche intensa" ya se ha restablecido el 99,95% de la demanda eléctrica y el 100% de las subestaciones de la red están funcionando correctamente.

En un mensaje en X, también ha querido agradecer a toda la ciudadanía el hecho de que "nuevamente ha sido un ejemplo de responsabilidad y de civismo". Dentro de unos minutos, Sánchez asistirá de nuevo al Consejo de Seguridad Nacional, que en esta ocasión estará presidido por el rey Felipe VI.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking