Los cardenales ultiman sus reuniones antes del cónclave

Los 133 cardenales electores que entrarán mañana miércoles al cónclave ya se encuentran en Roma, tal y como confirmó ayer el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. Los cardenales interceptados por los medios cuando se encaminaban a las congregaciones generales de preparación del cónclave no se pusieron de acuerdo sobre la elección de un nuevo papa: para algunos se necesitan más días para conocerse, para otros ya han tenido más de una semana, hay quien cree que será corto y otros que durará “el tiempo necesario”.

Muchos de ellos esperan que el sucesor de Francisco sea un pastor cercano a la gente, puerta de comunión, que reúna a todos, en un mundo donde el orden global está en crisis.

Las obras en la Capilla Sixtina, así como en los alojamientos, están casi terminadas, y los purpurados podrán registrarse a partir de hoy martes.

Por otra parte, el obispo estadounidense Thomas Paprocki aseguró que Donald Trump “debe una disculpa” por “burlarse de Dios, la Iglesia católica y el Papado” al publicar una imagen de sí mismo disfrazado de papa. Asimismo, el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, afirmó que la publicación de dicha imagen “no estuvo bien”.

En otro orden de cosas, ayer se supo que uno de los últimos deseos del papa Francisco es que el “papamóvil”, el vehículo que suelen usar los pontífices en sus recorridos entre los fieles, sea donado a la Franja de Gaza para convertirlo en un hospital móvil para los niños y niñas del castigado enclave palestino.