El Govern aprobará el martes un decreto con carácter retroactivo para aplazar la entrada en vigor de la nueva tasa turística

El Govern aprobará en el Consell Executiu del próximo martes un nuevo decreto con carácter retroactivo para aplazar la entrada en vigor de la nueva tasa turística. Lo hará después de que el Parlamento haya rechazado que esta tasa entre en vigor en octubre, tal como habían pedido algunos grupos parlamentarios y miembros del sector al ejecutivo para poder incluir modificaciones al texto del ejecutivo. En una atención a medios, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha dicho que el Govern ya tenía la voluntad de que la tasa entrara en vigor el 1 de mayo, y que “cedió” para aplazarla, Así, se ha mostrado “sorpresa” por el voto de algunos grupos y ha pedido a Juntos que sea “responsable” y convalide el nuevo decreto en la cámara.

El Pleno ha debatido conjuntamente dos decretos ley sobre la tasa turística. El 6/2025, que modifica el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos – que se ha aprobado – y el 9/2025, que modifica la entrada en vigor del primer decreto, que estaba prevista para el 1 de mayo y lo retrasa hasta octubre. Este es el decreto que se ha rechazado con los votos de Junts, PPC, Vox, Comuns, CUP y AC.

La consellera ha insistido en que la voluntad del Govern era que la tasa entrara en vigor el 1 de mayo, pero que algunos grupos políticos y miembros del sector consideraron que era mejor tramitar el decreto como proyecto de ley para incluir modificaciones y para no “generar inseguridad jurídica”. Por eso, según ha matizado, el Gobierno accedió a entumecer su entrada en vigor hasta octubre.

Romero ha dicho que les ha sorprendido que el decreto para aplazar la entrada en vigor no se haya aprobado y que eso genera una situación “extraña” que el ejecutivo tiene que resolver. Por este motivo, la consellera ha dicho que el Govern aprobará un nuevo decreto para que la tasa no entre en vigor el 1 de mayo, ya que era lo que había pedido el sector.

“Lo único que puede hacer el Govern es aprobar un nuevo decreto para poder hacer una tramitación tranquila de las modificaciones a la tasa turística, acordadas con los sectores. No tenemos otra opción”, ha asegurado la consellera, que ha añadido que espera que mañana se puedan reunir con el sector para abordar la cuestión.

La consellera ha insistido en que el Govern no se plantea retirar el decreto, porque hay una “voluntad mayoritaria” de aumentar la tasa, y que la mantendrá después de revisar algunos aspectos. “Hoy no se ha podido aprobar, pero lo intentaremos otra vez vez”, ha confiado.

Pide "responsabilidad" a los grupos

De hecho, la consellera ha criticado que precisamente grupos que “han estado al lado del sector” y que han pedido al Govern “empatía y sensibilidad” hacia sus demandas, hayan votado en contra de aplazar la entrada en vigor de la tasa. “han dado la espalda al sector, no al Govern" ha reprochado. En este sentido, les ha pedido que sean “responsables” y que voten a favor de la convalidación del nuevo decreto cuando vuelva a la cámara catalana.