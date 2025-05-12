Toda Catalunya pasa a situación de normalidad por sequía excepto el embalse de Riudecanyes

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Comité Interdepartamental de Sequía ha aprobado este lunes que toda Catalunya pase a situación de normalidad excepto el embalse de Riudecanyes, que se mantendrá en prealerta. Eso implicará cambios en ocho áreas diferentes. Por una parte, el acuífero Fluvià-Muga, el embalse Darnius Boadella, el Empordà y la Cordillera Transversal pasan de alerta a normalidad. En paralelo, el Consorcio Aguas Tarragona, los embalses del Llobregat, los del Ter y el Embalse Ter-Llobregat también lo hacen, pero partían del estado de prealerta. Lo ha anunciado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, después de reunirse con el secretario de Estado de Medio Ambiente en Madrid.