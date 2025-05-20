Conde-Pumpido rechaza paralizar la ley de amnistía

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha rechazado debatir en el próximo Pleno la posibilidad de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el recurso de los diputados del PP contra la ley de amnistía, como pedían tres magistrados del ala conservadora. También descarta su otra petición de paralizar el debate en el TC sobre la amnistía a la espera de que el órgano europeo conteste las consultas de otros tribunales españoles sobre esta norma.

“No da lugar a la incorporación en el orden del día del próximo Pleno a celebrar el día 27 de mayo y siguientes”, contestó Conde-Pumpido a los magistrados César Tolosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. Fue el pasado 12 de mayo cuando se dio a conocer la petición de los tres magistrados, al considerar que la ley de amnistía vulnera el Derecho de la UE y que, por ende, debería pronunciarse al respecto el TJUE.

En el acuerdo, Conde-Pumpido señala que sería “prematuro” celebrar el debate reclamado “desgajado de la deliberación principal sobre el fondo del recurso de inconstitucionalidad planteado” por el Grupo Parlamentario del PP. El presidente del Tribunal Constitucional adelanta que el debate sobre la amnistía, que comenzará analizando el recurso presentado por el PP, “se realizará próximamente”.