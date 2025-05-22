Primera visita de Putin a Kursk tras expulsar a los ucranianos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, visitó el martes la región de Kursk por primera vez desde la expulsión de las fuerzas ucranianas, que controlaron el territorio hasta hace aproximadamente un mes. Según imágenes del Kremlin, Putin se desplazó hasta la central nuclear de Kursk, actualmente en construcción, y se reunió con el gobernador regional en funciones, Alexander Jinshtein, además de varios líderes municipales y representantes de organizaciones de voluntarios en la ciudad de Kurchatov. El líder ruso acusó a los ucranianos de destruir los monumentos de la Segunda Guerra Mundial y afirmó que son personas de ideología “neonazi”.

En agosto de 2024, el ejército de Ucrania inició una incursión en la región de Kursk -oeste de Rusia-, llegando a controlar 1.200 km² y un centenar de localidades. Fue la primera invasión terrestre de territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Valeri Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, anunció el 26 de abril que había concluido la liberación de Kursk, que contó con la ayuda de soldados norcoreanos. Putin aseguró que Ucrania sigue intentando avanzar hacia la frontera rusa.