El Gobierno prepara un plan para prevenir inundaciones

El Gobierno central trabaja en un plan para prevenir riesgos, proteger a la población y preparar el territorio para minimizar el peligro en caso de inundación, que incluye un paquete de reformas hidráulicas y que se empezará a ejecutar el año que viene. Así lo trasladó ayer el presidente Pedro Sánchez a las víctimas de la dana durante una reunión en València, donde fue recibido entre protestas y muestras de apoyo. Durante el encuentro, el jefe del Ejecutivo reiteró su compromiso y el de su Gobierno “hasta la plena reconstrucción de la Comunitat Valenciana y la reactivación económica de las zonas afectadas”. En este sentido, recordó que el Estado ya ha abonado 5.360 millones de euros de los 16.600 comprometidos y les garantizó que trabajará para que las ayudas “sigan llegando con la mayor agilidad posible”. En la reunión se abordó también la necesidad de mejorar los protocolos de emergencia para asegurar que, en situaciones de riesgo, “la información sea procesada de forma adecuada”. Asimismo, se acordó celebrar en València un funeral de Estado por las 228 víctimas mortales en torno a la fecha del primer aniversario de la tragedia. Se tratará de un funeral “totalmente laico”, en el que estarán presentes distintas religiones pero no será religioso como el que se hizo el 9 de diciembre en la Catedral de València, y en su preparación participarán, junto a la delegación del Gobierno, las tres asociaciones de afectados.

Por su parte, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, restó importancia a la reunión de Sánchez asegurando que las que mantienen él mismo y su equipo con víctimas están siendo “permanentes” y “muchas de ellas discretas”.

En otro orden de cosas, el Informe Anual de Seguridad Nacional, elaborado por el departamento de Seguridad Nacional, atribuye a Rusia la puesta en marcha de campañas de desinformación aprovechándose de la tragedia de la dana para promover la desconfianza ciudadana en las instituciones públicas y proyectar una imagen de caos en España.