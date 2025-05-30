Romero apoya una financiación ‘singular generalizable’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La consellera de Economía, Alícia Romero, apostó ayer por diseñar un modelo de financiación “singular generalizable” que sirva a Catalunya, pero al que se puedan añadir las demás comunidades. “Respetando el principio de solidaridad y ordinalidad”, dijo en un acto celebrado en el Consejo General de Economistas en Madrid.

“Nuestra voluntad no es que mejore sólo Catalunya, sino que mejoremos todos, todas las comunidades, y que mejore España”, añadió, recordando que la actualización del sistema lleva más de una década de retraso por la falta de valentía de los distintos actores.

Tal y como reconoció la consellera, la Generalitat trabaja por un modelo pensado para Catalunya, pero que se pueda “generalizar”.

Aseguró que el modelo catalán no quiere “castigar el éxito”, pero tampoco consolidar “privilegios heredados”. En este sentido, defendió un sistema tributario que promueva la “equidad estructural” y redistribuya la riqueza sin castigar la iniciativa privada. “Nosotros no seremos un territorio que compita bajando impuestos y con fiscalidad, queremos competir con talento, innovación y tecnología”, avisó, en velada referencia a la Comunidad de Madrid.