Desarticulados varios grupos dedicados al narcotráfico

Un operativo de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en varias localidades de Girona y Barcelona acabó con 24 detenidos y 8.515 plantas de marihuana incautadas. También se encontraron armas de fuego y más de 60.000 euros en efectivo. Las autoridades llevaban investigando diez meses a esta banda criminal, que actuaba de forma jerarquizada y coordinada en naves industriales y casas unifamiliares. Además, se detectó que el grupo tenía pinchada la luz de las plantaciones.

Por otra parte, la Policía desarticuló una de las mayores organizaciones criminales dedicadas al tráfico de cocaína en Canarias mediante el uso de narcolanchas. El operativo –que ha durado un año– terminó con 48 detenidos y la incautación de 3.800 kilos de cocaína, aunque podrían ser muchos más según las autoridades, que no han podido dar muchos detalles porque la investigación, llamada ‘Sombra Negra’, está bajo secreto de sumario.

La mercancía incautada, que provenía de Brasil y Colombia, supondría unos 230 millones de euros en el mercado final. La Policía intervino 69 vehículos, entre ellos 19 embarcaciones y motos acuáticas, además de 6 bienes inmuebles.