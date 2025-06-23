Ábalos declara durante una hora y media en el Supremo y la acusación popular liderada por el PP pide su ingreso en la prisión

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha declarado durante una hora y media este lunes ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. La acusación Popular que lidera el PP ha pedido prisión comunicada y sin fianza, mientras que la fiscalía anticorrupción ha reclamado que se mantengan las medidas o, subsidiariamente, que se le imponga una fianza. Koldo García también se encuentra en el Supremo y, según fuentes jurídicas, no tiene intención de declarar. El juez decidirá sobre la situación de Ábalos una vez concluyan las dos comparecencias de este lunes.

Ábalos ha llegado al Tribunal Supremo a las 9.28 h de este lunes para declarar por tercera vez. Lo ha hecho después de que el magistrado disponga del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo señala en una trama por el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública junto con su asistente, Koldo García, y su sucesor al PSOE, Santos Cerdán.

La segunda comparecencia de este lunes ha sido la de Koldo García. Antes de llegar al Supremo, su defensa había pedido al juez que aplazara de nuevo su declaración, pero el juez se ha opuesto. A las puertas del Supremo, media docena de personas han lanzado gritos contra Ábalos, Koldo y Sánchez, y también a favor de la UCO y del juez Leopoldo Puente.

El juez les atribuye delitos de organización criminal y soborno. Sostiene que los tres habían cobrado comisiones de empresas como Acciona a cambio de contratos de obra pública, y habían recibido a cambio un mínimo de 620.000 euros a través de Santos Cerdán, que está citado a declarar el día 30 de junio.

Todo se basa en los audios que la Guardia Civil encontró en 35 dispositivos durante el registro de la casa de Koldo García. El exasesor de Ábalos había grabado horas de conversación. Además, la semana pasada la UCO clonó también los correos de Cerdán y Ábalos, y ha hecho registros a Adif y a la Dirección General de Carreteras.

Hazte Oír pedirá la imputación de Pedro Sánchez

El abogado de Hazte Oír, Javier Pérez Roldán, ha apuntado en declaraciones en la prensa que "en su momento" pedirá la imputación del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, porque "parece claro que Koldo era parte de un entramado" y que se expulsó Ábalos del partido para cobrar comisiones al margen de los canales establecidos por Cerdán. Por lo tanto, según la organización de ultraderecha, "se beneficia Pedro Sánchez o su partido".