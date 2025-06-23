España no pasará el 2,1% de su PIB en defensa

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó ayer que España gastará el 2,1% de su Producto Interior Bruto (PIB) en defensa, “ni más ni menos”, tras lograr un acuerdo con la OTAN que la exime de llegar al 5% que considera que era “desproporcionado, innecesario” e incompatible con el estado del bienestar.

Sánchez hizo una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa tras ese acuerdo al que ha llegado con la Alianza después de una negociación desde el viernes, cuando trasladó al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, su rechazo a llegar a ese porcentaje.

Un cruce de cartas con Rutte fue el colofón de esa negociación que permitirá a España no gastar más de lo ya previsto en defensa pero cumplir con todas sus capacidades y compromisos con la Alianza y mantener la unidad de esta organización.

Es lo que aseguró el jefe del Ejecutivo, que recalcó que España ha pasado de un 0,9 del PIB en gasto en defensa en 2018 al 2% en este año 2025, y eso le permite ser un actor clave de la arquitectura de seguridad de la Unión Europea, de la OTAN y de la ONU.

Sánchez expresó su respeto a los países que quieran aumentar su gasto militar y explicó que habrá una asimetría en la OTAN por la que no todos los aliados gastarán el mismo porcentaje.En el caso de España, según los técnicos de las Fuerzas Armadas, España necesitará dedicar un 2,1 % de su PIB.

“Por tanto, el 2,1%, ni más ni menos”, subrayó el presidente, que insistió en que gastar más sería “despilfarrar” y acercarse a un 5% de forma artificial que no ayudaría a alcanzar los objetivos. Sánchez afirmó que, con el acuerdo, España permanece dentro del consenso de la OTAN y se ha conseguido el pacto mediante una negociación diplomática “discreta, eficaz, honesta y justa”.