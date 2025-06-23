Illa pide “humildad” a Aznar tras sus críticas a Pedro Sánchez

Salvador Illa ayer, en un acto de las Juventudes del PSC en Castellnou de Bages. - MARIA PRATDESABA/ACN

El president de la Generalitat, Salvador Illa, reprochó ayer al expresidente del Gobierno español con el PP José María Aznar que dé “lecciones” después de que este haya asegurado que Pedro Sánchez “es capaz de manipular las próximas elecciones españolas”. “Menos lecciones y más humildad, porque usted presidió el gobierno de la corrupción, de las mentiras y de la guerra”, exclamó Illa en un acto de las Juventudes del PSC en Castellnou de Bages.

Salvador Illa cargó contra Aznar después de que éste haya asegurado en una entrevista en el diario El Mundo que Pedro Sánchez “es capaz de hacer cualquier cosa” para salir bien parado de los casos de corrupción que salpican al PSOE. “Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en el partido, ¿por qué no alterará unas elecciones generales?”.

El jefe del Executiu también reprochó que Aznar sea partidario de eliminar las conferencias de presidentes autonómicos y aseguró que “parece mentira que después de presidir ocho años España no conozca a España”. Así, le avisó que “la España plural y diversa es la real y es irreversible” e hizo un llamamiento a “hacer memoria” y recordar “cómo estábamos hace ocho años” con el PP en la Moncloa.

Illa aprovechó la ocasión para hacer referencia al caso de corrupción que afecta al PSOE y reconoció que los socialistas pasan por un momento “doloroso”. “Un compañero –en referencia al exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán– ya excompañero, ha traicionado nuestros valores (...), porque nuestros valores son incompatibles con cualquier comportamiento de corrupción o machismo”, reconoció.

Ahora bien, resaltó que Sánchez actuó “rápido y con contundencia” desde el primer “indicio” de criminalidad. “No somos de los que esperamos a ver qué pasa, actuamos desde el primer momento”, insistió Illa, que añadió que “esto no hace más débil” al partido, sino que “le espolea a seguir trabajando con más convicción que nunca”.

Illa reiteró que la obra de gobierno de Sánchez “no queda enturbiada” por ninguna actitud de ningún compañero y le trasladó “todo su apoyo” y el del PSC.