Irán anuncia un ataque contra la base de Estados Unidos en Qatar

Las autoridades de Irán han anunciado el inicio de ataques contra las bases de Estados Unidos en Qatar como represalia por el bombardeo lanzado el domingo sobre instalaciones nucleares iraníes, según la televisión oficial.

Este ataque, del que no han trascendido detalles, ha dejado ya explosiones que se han podido oír en la capital qatarí, informa la cadena Al Yazira.

Qatar alberga la Base Aérea Al Udeid, construida en 1996 y cuartel del Mando Central de Estados Unidos. Es la más grande en términos de personal de todas las que tiene repartidas por la región el país norteamericano, con unos 10.000 efectivos.