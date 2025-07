Sánchez fortalece los controles internos del PSOE y dice que se queda a "capear el temporal" y agotar la legislatura

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado en el Comité Federal del PSOE un paquete de 13 medidas para fortalecer los controles internos del partido, proteger a los denunciantes y establecer mecanismos de prevención ante casos de corrupción. En un discurso de 45 minutos ha vuelto a pedir "perdón" y ha prometido que el partido no es "como los que han manchado sus siglas". Y ha justificado su decisión de no dimitir como le pide la oposición y los críticos del partido. "Vosotros me escogisteis como capitán de este barco, y el capitán no se desentiende cuando viene mal mar, se queda a capear el temporal, salvar el rumbo y llegar a puerto", ha sentenciado.