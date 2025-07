El PP encumbra de nuevo a un Feijóo que se fija como objetivo “reconstruir España”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, revalidó ayer su liderazgo al fuerte de la formación. Fue refrendado por el 99,24% de los delegados, que lo reeligieron como líder durante el XXI Congreso Nacional que termina hoy. El popular se presentó como el candidato necesario para “reconstruir España” con un “manual de decencia” que devuelva a los ciudadanos la esperanza en la política ante la “degradación” del Gobierno de Pedro Sánchez y sus presuntos casos de corrupción. En este sentido, pidió que, si él hace lo mismo que el líder del PSOE, le echen del partido. “Yo no soy ni seré como él”, apuntó durante su discurso.

Feijóo defendió la concepción del PP como un partido “de centro y reformista” y afirmó que ese es el camino para conseguir los 10 millones de votantes, en línea con con el camino que trazó en 1990 José María Aznar para llegar a Moncloa. Los casos de corrupción del PSOE estuvieron muy presentes durante todas las intervenciones. El nuevo secretario general del PP, Miguel Tellado, hizo referencia al Comité Federal afirmando que era un “velorio” porque está “muerto” y puso en contraposición a un PP “preparado para pasar página del sanchismo”.

Para lograr este objetivo, Feijóo apuesta por la continuidad en el Comité Ejecutivo , en el que de los 35 nombres repiten más de una quincena de cargos. Entre los nuevos vocales están Alfonso Serrano, del PP madrileño y Daniel Sirera. A ellos se sumarán los cinco vocales de libre designación de Feijóo, que mantiene a cuatro e incorpora como novedad a Cayetana Álvarez de Toledo.

La formación busca dar imagen de “ejemplaridad”

El Partido Popular aprobó ayer durante su congreso la ponencia de Estatutos que recoge el nuevo modelo de primarias, que fija que los afiliados votarán ahora en una única lista al candidato a presidente y a los compromisarios, y la ponencia Política con la que busca lanzar un “mensaje de ejemplaridad” de sus cargos frente a una “cúpula” del PSOE “podrida por la corrupción”. El nuevo ideario del PP apuesta por endurecer las penas por malversación, al tiempo que señala que el indulto “no volverá a ser un privilegio político”. Fija también que no es aceptable que en una democracia parlamentaria el Gobierno no presente un proyecto de Presupuestos, sin que ello tenga consecuencias y promete hacer todos los cambios necesarios para que esto no vuelva a ocurrir. Dani Sirera, portavoz del PP en Barcelona, anunció también la creación de la Oficina de Cumplimiento Normativo para garantizar la aplicación del código ético. Sirera ironizó acerca de la iniciativa del PSOE de incluir en su código la expulsión de consumidores de prostitución. “Se van a quedar con cero militantes”, dijo, antes de remarcar que en el código ético de su partido “no necesita poner eso, pero sí que tiene una idea muy clara: Quien la hace, la paga y se va del partido”.

Albiol defiende dialogar con Junts para la moción de censura a Sánchez

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que ejerció las funciones de presidente en el XXI Congreso Nacional del PP, afirmó que ve ningún problema en que su partido pueda alcanzar un acuerdo con Junts para quitar a Pedro Sánchez de la Presidencia del Gobierno mediante una moción de censura. “Nosotros aspiramos a gobernar España para todos; necesariamente hemos de ser un partido con capacidad de poder hablar con todo el mundo”, declaró Albiol. Eso sí, advirtió de que con partidos como la Cup o Bildu “no se tiene que hablar nada”, aunque a renglón seguido manifestó: “A partir de aquí yo no sé qué problema habría, por ejemplo, en llegar a un acuerdo con Junts para una moción de censura”.

Dentro de los debates del congreso, el veto que el PPC quería poner en una enmienda a la ponencia política para evitar que el partido pactara con otros que busquen “subvertir el orden constitucional” fue solventada estableciendo que en la política de pactos de la formación “la defensa del Estado, la Nación y el orden constitucional sean objetivos irrenunciables”.