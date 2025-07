Ucrania ataca con drones almacenes de armamento ruso

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Más de un centenar de drones ucranianos atacaron la noche del viernes al menos dos aeródromos militares en la parte europea de Rusia e intentaron golpear objetivos en la capital, Moscú, y la segunda ciudad del país, San Petersburgo. Los aparatos no tripulados tenían como objetivo el aeródromo de Éngels (región de Sarátov), que acoge bombarderos estratégicos Tu-160, y la base aérea de Borisoglebsk (Vorónezh), que alberga cazas Su-30, Su-34 y Su-35. Las primeras estimaciones apuntan que el ataque alcanzó “un almacén con bombas aéreas controladas, aviones de combate de entrenamiento y probablemente otros aparatos”, de acuerdo con el comunicado. El ministerio de Defensa de Rusia se limitó a confirmar un ataque ucraniano con aviones no tripulados en la región, pero no dio más detalles al respecto. Medios rusos informaron de algunos derribos en la zona y los residentes confirmaron explosiones en el cielo. Moscú respondió lanzando sobre Ucrania 322 drones, de los que cerca de 300 fueron derribados.