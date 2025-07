‘El meu avi’ se canta finalmente al unísono en las Habaneras de Calella

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La cantada de habaneras de Calella de Palafrugell celebrada la noche del sábado estuvo marcada por la controversia y la polémica. El público hizo una sonora silbada y una pañolada reclamando a los grupos que cantaran El meu avi, célebre canción que no formaba parte del canto final después de casi medio siglo. Ante las quejas de los asistentes, los grupos acabaron tocándola y finalmente se cantó al unísono. De hecho, antes de que sonara El meu avi, en algunos momentos los gritos del público impidieron que las otras canciones se escucharan.

La canción, compuesta el año 1968 por Jose Luis Ortega Monasterio, homenajea a los soldados muertos en la guerra de Cuba. La comisión organizadora y el ayuntamiento de Palafrugell habían decidido retirarla al defender que tocaba renovar y apostar por compositores locales, aunque de trasfondo también está el documental Murs de silenci, que vincula al compositor con una red de explotación sexual, y que sus herederos ya han llevado a los juzgados.

La controversia había sumado opiniones tanto a favor como en contra. Entre estas últimas, las que defienden que la canción está por encima del compositor y ya es un himno del género, o los llamamientos en redes sociales a cantarla de forma espontánea.

“Hubo consenso”

En un comunicado, el ayuntamiento de Palafrugell subrayó que “el desenlace de la cantada confirma aquello que se ha sostenido desde el primer momento: todas las decisiones se han tomado desde el consenso con los grupos participantes y sin imposiciones”.

En el texto, el consistorio recordó que “la presión del directo encima del escenario es muy elevada”, y que ha sido “en este contexto, cuándo con un diálogo entre ellos, los grupos han decidido cantar El meu avi con el público”. La alcaldesa de Palafrugell, Laura Millán, reiteró antes de la cantada que ella no obligaría “nunca” a nadie a no cantar la canción y lamentó que haberla sacado del programa se haya calificado de “censura”. “Este debate de política, de censura, no había estado nunca sobre la mesa”, precisó la alcaldesa.