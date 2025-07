Esquerra exigirá que Catalunya gestione el IRPF y “en el futuro” todos los impuestos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, anunció ayer que su grupo del Congreso presentará en los próximos días una proposición de reforma legislativa para asegurar que Catalunya pueda cobrar y gestionar todo el IRPF, su primer objetivo, y “también en el futuro el resto del sistema impositivo”, y dijo que entonces se podrá ver quién lo apoya.

A dos días de la comisión Gobierno-Generalitat para cerrar un acuerdo sobre la financiación singular de Catalunya, advirtió que los apoyos de ERC a otras iniciativas de ambos gobiernos dependen en gran parte “de las concreciones o de la falta de concreciones” de esa reunión del lunes.

Junqueras justificó la iniciativa legislativa de ERC por sus dudas sobre los resultados de la bilateral: “No podemos estar seguros” de los acuerdos de ambos gobiernos hasta el lunes, afirmó.

Defendió que Catalunya cobre y gestione concretamente el IRPF porque es el principal impuesto que pagan los catalanes y que supone 25.000 millones de euros anuales: “No es lo mismo que Catalunya pueda gestionar 30.000 millones de euros con la incorporación del IRPF que 5.000 millones” ahora, y lo definió como un salto muy importante.

Por todo eso, avisó que “la ATC no puede quedar subordinada a la agencia estatal: ha de poder ejercer sus funciones con plenitud, y también con plazos de tiempo bien definidos”, y también afirmó que, si el lunes no aparece el concepto de ordinalidad, los socialistas estarán incumpliendo sus compromisos.

El líder de ERC advirtió a los socialistas de que incluso el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo el viernes que Catalunya debe mejorar su financiación: “Si hemos convencido incluso al PP, ¿cómo no vamos a convencer al Partido Socialista?”, ironizó. Consideró que “el Partido Socialista corre el riesgo de quedar superado por el PP” y que para evitarlo debe cumplir todos sus compromisos, con las declaraciones de su Ejecutiva y con sus palabras ante la sociedad catalana.

Junqueras aseguró que “en política hace falta coraje; al menos, un cierto coraje. Es difícil ser útil a la sociedad actuando desde el miedo” a las consecuencias de una decisión.

Por su parte, los Comunes se comprometen a “empujar” para “garantizar un buen acuerdo para Catalunya del modelo de financiación”.

En una intervención en el Consell Nacional de Cataluny de En Comú, la coordinadora, Candela López, afirmó que la financiación actual es “insuficiente para los retos del país” y que es necesario un modelo que “supere el sistema que favorece el dumping fiscal de Ayuso en detrimento de todos”.

Mínguez: “No está sobre la mesa una foto de Sánchez con Puigdemont”

La nueva portavoz del PSOE, la leridana Montse Mínguez, no ve en el horizonte un encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont: “No creo que esté sobre la mesa. No se ha pedido”.

“Quizás encontraremos una fotografía de Puigdemont con Feijóo, ¿no? El lunes no dijeron si Abascal sería vicepresidente, después se desmienten”, dijo al preguntársele si habrá foto Sánchez-Puigdemont este año, durante una entrevista del diario Ara.

Respecto a quién negociará con Puigdemont en sustitución del socialista Santos Cerdán, Mínguez respondió: “No sé, nosotros siempre hemos hablado de los acuerdos y no de quién llega”.

Por su parte, Puigdemont respondió a la portavoz del PSOE que “rechacé hacernos una foto en el Parlamento Europeo. Y les he dejado claro que no es la foto lo que me interesa”, remachó el expresident.