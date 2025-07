El Congreso rechazará el decreto sobre el apagón eléctrico por la oposición del PP, Vox, Junts, Podemos y el BNG

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El PP, Vox, Junts, Podemos y el BNG se han desmarcado este martes del decreto de medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico, de manera que la propuesta del gobierno español para evitar nuevos apagones no tendrá bastantes votos para salir adelante. En público y en privado, las diversas formaciones se han desmarcado hoy de la propuesta, una de las principales del pleno barre que se ha celebrado el Congreso antes del paro veraniego. "No es tarea de la oposición rescatar a Pedro Sánchez del abandono de aquellos que lo hicieron presidente. Si no tiene el apoyo de la cámara, que lo busque en las urnas. En otoño, elecciones," han apuntado fuentes populares criticando la falta de dimisiones por|para el incidente que dejó España a oscuras el pasado mes de abril.

Desde el PP remarcan que no están de acuerdo con la parte del decreto referido al apagón, sin embargo, destacan que hay temas que el texto incorpora pero de manera incompleta" y que intentarán recuperar con una proposición de ley en el Congreso. "Confiamos que este texto sí que cuente con el apoyo de la cámara", apuntan desde Génova destacando que el pleno barre de este martes supone una "derrota total" para Pedro Sánchez, ausente del hemiciclo por un viaje a América Latina.

"Sánchez tuvo los votos para llegar, pero no tiene los votos para continuar. Por la indignidad de un gobierno asediado por la corrupción y por su incapacidad, no tan sólo para aprobar unos presupuestos generales, sino para sacar adelante un simple decreto, tendría que convocar elecciones de manera inmediata", destacan en el PP. Con respecto a Vox, su diputado José María Figaredo se ha mostrado contrario a un decreto que, según su opinión, busca "ocultar responsabilidades" y "sobornar" a los que podrían dirimirlas.

Con respecto a Podemos, a primera hora de este martes ya habían hecho pública su oposición al decreto al considerar que era demasiado favorable al oligopolio eléctrico. "Es un real decreto que lo podría haber escrito Sánchez Galán de Iberdrola", ha aseverado a la diputada de Podemos Ione Belarra todo diciendo que echaban de menos "sanciones" y depuración de responsabilidades entre las energéticas por la caída general del sistema eléctrico.

En el caso del BNG, el diputado Néstor Rego ha argumentado su voto en contra diciendo que la propuesta profundiza en un modelo de transición energética "insostenible y al servicio del oligopolio". El BNG denuncia, además, que Galicia sufre un "espolio energético", ya que genera con fuentes renovables más de lo que consume y exportando hasta un 40% de la energía. Fuentes de Juntos se han sumado a la negativa de las otras formaciones y, al pleno, la diputada Míriam Nogueras ha recordado que los votos de la formación independentista no son un "cheque en blanco".