Hamás asegura que el “verdadero obstáculo” para la paz “es Netanyahu”

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se defendió ayer de las acusaciones y amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el fracaso de las negociaciones por el alto el fuego en la Franja de Gaza. “El verdadero obstáculo es Netanyahu”, afirmó el grupo islamista, que aseguró que el primer ministro israelí y su Gobierno “evaden y eluden sus compromisos”. Hamás también subrayó que la versión de EEUU sobre las negociaciones contradice a la de Egipto y Catar, mediadores del conflicto junto a los estadounidenses.

Mientras, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, advirtió en relación a la decisión de Francia de reconocer al Estado Palestino que puede ser “contraproducente” al “no existir un Estado de Palestina”.

Al menos 30 muertos

Por otra parte, al menos 24 personas murieron ayer y más de 300 resultaron heridas por fuego de ametralladora del Ejército israelí cerca del puesto militar de Zikim, al noroeste de la urbe de Beit Lahia, cuando esperaban la llegada de camiones con ayuda, mientras que seis civiles, cuatro de ellos en un barrio residencial de la ciudad de Gaza, fallecieron como consecuencia de ataques aéreos israelíes sobre varios puntos en el oeste de la Franja.

Las autoridades palestinas informaron de que 59.700 personas han muerto por los ataques del Ejército de Israel después del 7 de octubre de 2023.