Una universidad de China volverá a impartir catalán

El president de la Generalitat, Salvador Illa, inició ayer su segundo día de gira por China anunciando que la enseñanza en catalán volverá a impartirse en una universidad del país asiático, en concreto en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, a partir del segundo semestre del próximo curso. Para ello se firmará un convenio entre dicha institución y el Institut Ramon Llull. Esta universidad ya impartió cursos de catalán entre 2015 y 2019, pero los interrumpió a causa de la pandemia. Según afirmó Illa, este acuerdo “servirá para formar profesionales que traduzcan del catalán al chino y viceversa”. Asimismo, añadió que se trabaja para que se produzcan intercambios entre estudiantes chinos y catalanes “no solo en el ámbito lingüístico sino también en el financiero y el comercial”.

La visita institucional de Illa a China, que se prolongará hasta el viernes, incluye paradas en Pekín, Hefei, Wuhu y Shanghái, con una agenda centrada en el refuerzo de las relaciones políticas, económicas y culturales entre Catalunya y el país asiático. China es el principal destino de las exportaciones catalanas en Asia y uno de los principales inversores en Catalunya en los últimos años.

Convenio de colaboración con el Sincrotrón ALBA de Barcelona

� En el ámbito científico, Salvador Illa visitó el sincrotrón High Energy Photon Source (HEPS), situado en el norte de Pekín, donde presidió la firma de un convenio de cooperación entre esta instalación y el Sincrotrón ALBA de Cerdanyola del Vallès. El acuerdo “da concreción” a un memorando de entendimiento suscrito en 2024 entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el HEPS, aseguró el president, que señaló que el ALBA trabaja para alcanzar el nivel de cuarta generación en 2031, como el que operará el HEPS, cuyo inicio de funcionamiento está previsto para finales de este año. Illa también visitó las instalaciones en Pekín del grupo Roca, una de las principales empresas catalanas presentes en China.