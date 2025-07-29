Un individuo armado mata a cuatro personas, incluido un policía, en Nueva York antes de suicidarse

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

Al menos cinco personas han muerto después de que un individuo armado con un rifle M4 entrase en un rascacielos de Nueva York durante la noche de este lunes y comenzase a disparar, matando a cuatro personas --incluido un agente de policía-- e hiriendo gravemente a otra antes de suicidarse.

"Hemos perdido cuatro vidas en otro acto sin sentido de violencia armada, entre ellas la del agente (Didarul) Islam, miembro del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York", ha anunciado el alcalde de la ciudad, Eric Adams, en referencia a las víctimas del tirador, que incluyen también a dos hombres y una mujer fallecidos y otro hombre "gravemente herido".

Asimismo, Adams ha dado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha subrayado que "este horrible crimen nos recuerda a todos lo fácil que es acceder a un arma". "La violencia armada ha marcado a muchos vecinos y ha destrozado a demasiadas familias en todo el país, y seguiremos luchando para hacer todo lo posible por proteger nuestra ciudad", ha añadido.

Los hechos comenzaron cuando un hombre, capturado en las cámaras de vigilancia, salió de un BMW negro aparcado en doble fila cerca de la entrada del 345 de Park Avenue con un rifle M4 en la mano derecha, según ha narrado la comisaria de Policía de Nueva York, Jessica Tisch. El tirador entró en el recibidor "abriendo fuego inmediatamente" contra el agente fallecido, tras lo que disparó a otra mujer, un hombre y un guardia de seguridad.

A continuación, el tirador tomó el ascensor, dejando salir de él ilesa a otra mujer, para dirigirse a la planta 33, donde se encuentra la empresa inmobiliaria Rudin Management, según ha detallado la dirigente policial. Ya allí, recorre los pasillos disparando mientras avanza y hiere a una persona, que muere en esa planta. "Acto seguido, se dirige al pasillo y se dispara en el pecho", ha narrado Tisch.

La comisaria ha identificado como sospechoso a Shane Tamura, un hombre de 27 años con domicilio en Las Vegas y en cuyo vehículo la Policía ha encontrado "una funda de rifle con balas, un revólver cargado, munición y cargadores, una mochila y medicamentos recetados a Tamura", que habría recorrido los más de 4.000 kilómetros desde su estado en los últimos dos días.

"Sus motivos aún se están investigando y estamos tratando de comprender por qué eligió este lugar en particular", ha explicado la responsable del cuerpo policial, mencionando que, según las autoridades de Las Vegas, el sospechoso "tenía antecedentes documentados de salud mental". "Creemos que se trata de un único tirador y que ya no hay una amenaza activa para el público", ha precisado.

Asimismo, Tisch ha añadido que el hombre herido se encuentra en estado crítico, pero estable, y que hay también "otras cuatro víctimas que están siendo atendidas por heridas leves sufridas al intentar huir del lugar". Paralelamente, ha recordado al agente Islam, que "tenía 36 años y llevaba cuatro años en el cuerpo". "Estaba casado y tenía dos hijos pequeños, y su esposa está embarazada de su tercer hijo", ha detallado, asegurando que "murió como vivió, como un héroe".