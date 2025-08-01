Nueva víctima política por falsear el currículum

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre, José María Ángel, presentó ayer su renuncia irrevocable al cargo tras la polémica sobre la titulación con la que promocionó de funcionario hace 43 años, y lamentó que ha sufrido un “ataque injustificado” que le ha causado un daño personal “enorme”.En un escrito dirigido al ministro de Política Territorial, el hasta ahora comisionado insiste en que “jamás” ha falsificado ningún documento y “jamás” se ha valido “de ningún documento falso para acceder a ningún puesto”. Ángel dimitió también como presidente de los socialistas valencianos, dentro de la ejecutiva que dirige la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant. En su carta al ministro, explica que se jubila y que va a dedicarse a defender su “honestidad y honor”. La decisión de Ángel, quien fue nombrado comisionado especial sobre la dana el pasado 10 de diciembre, llega tras haberse conocido un informe de la Agencia Antifraude de València que indica que usó un título “presumiblemente falso” para acceder a un nivel y sueldo como funcionario de la Diputación de València superior al que le correspondía por su nivel de estudios. La actual coordinadora del comité de expertos para la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana , Zulima Pérez Seguí, será la nueva comisionada.

La Diputación de València ha iniciado una investigación interna sobre esa titulación y también sobre la de su mujer, Carmen Ninet, subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), tras haberse publicado que ocupa una plaza de funcionaria A1, pero no tiene titulación universitaria.

Esta nueva polémica ha dado más artillería a PP y PSOE para continuar con su fuego cruzado. Los socialistas defendieron la “ejemplaridad” de Ángel al dar un paso al lado, mientras que los populares advirtieron que falsificar un documento público es un delito y pidieron a Morant asumir “responsabilidades”.