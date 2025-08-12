Traslado de los primeros diez menores migrantes desde Canarias

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Gobierno empezó ayer los traslados de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo de las Islas Canarias a la Península, con un grupo de diez cuyo destino no ha sido publicitado. De esta manera se comienza a hacer efectivo el auto que dictó el Tribunal Supremo en junio instando al Gobierno central a adoptar medidas urgentes para los más de mil menores migrantes no acompañados que estaban en las islas y habían solicitado protección de asilo.

Los Ejecutivos de España y Canarias avanzaron hace una semana que estos traslados se irán sucediendo de forma semanal y prioritariamente a recursos pequeños, de titularidad estatal, a lo largo de todo el territorio. A su vez, destacaron la importancia de que en el proceso “prevalezca siempre su integridad, su bienestar y su interés superior”.

El presidente canario, Fernando Clavijo, consideró que “hay cierta improvisación” del Gobierno central así como “falta de concreción” en relación al traslado de los menores. Clavijo denunció irregularidades con los plazos y la información de los migrantes y manifestó la necesidad de un protocolo. Además, apuntó que el proceso podría alargarse “más de diez meses” y que la previsión de derivar unos 30 menores semanalmente podría aumentar.

Por su parte, comunidades autónomas como Baleares, Madrid o Andalucía denunciaron la “hipocresía” del Gobierno en relación a la migración. La Xunta de Galicia, además, aseguró no tener capacidad para acoger a más menores “sin una planificación temporal y sin los recursos económicos suficientes”, mientras que el Ejecutivo cántabro declaró no saber “nada” sobre el traslado por la aportación “cero” de información del Gobierno central.

Mientras, dos personas murieron y otras dos resultaron gravemente heridas ayer tras la llegada de dos embarcaciones a la costa de la provincia de Almería, en los términos municipales de Níjar y Vera. Los heridos fueron evacuados a centros hospitalarios. Por otro lado, un total de 46 personas, la mayoría de origen magrebí y subsahariano, llegaron ayer por la mañana a Ibiza y Mallorca a bordo de tres pateras.