Trump asegura ante Zelenski que “si todo va bien” podría haber una cumbre a 3 con Putin

Trump y Zelenski saludan a la prensa antes de entrar en el Despacho Oval de la Casa Blanca. - SAMUEL CORUM / PA WIRE / DPA

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó ayer en el inicio de su encuentro en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que “si todo va bien hoy”, podrá celebrarse una cumbre a tres bandas entre ambos mandatarios y el presidente ruso, Vladímir Putin, para tratar de alcanzar la paz en Ucrania. Por su parte, Zelenski respondió que los ucranianos están “preparados para una trilateral, tal y como ha dicho el presidente Trump”.

Al ser preguntado sobre si la reunión podría suponer el punto final para el apoyo estadounidense a Ucrania, Trump dijo que no. “No puedo decir nunca que es el final del camino. Están matando gente y queremos detenerlo”, dijo el mandatario estadounidense en referencia a un acuerdo de paz.

Trump avanzó al inicio de la reunión también que “más tarde” podría hacer un anuncio sobre garantías de seguridad para Ucrania brindadas por parte de tropas estadounidenses para evitar otra futura invasión rusa.

Estaba previsto que durante la reunión con Zelenski, Trump transmitiera también las condiciones propuestas para lograr la paz por el presidente ruso, Vladímir Putin, en el encuentro de Alaska del viernes, entre ellas la cesión de territorio ucraniano invadido por Rusia, una opción inaceptable por parte de Kyiv. Horas antes, Trump afirmaba que la devolución de la península de Crimea –anexionada por Rusia en 2014– y la incorporación de Ucrania a la OTAN están fuera de la mesa de negociaciones.

A la Casa Blanca acudieron también varios líderes europeos, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para mostrar su apoyo a Ucrania. Trump se reunió con los líderes europeos y Zelensky y, en una pausa de la reunión, llamó a Vladímir Putin para explicarle el contenido de la reunión.

La Casa Blanca vetará los votos electrónicos y por correo

Donald Trump aseguró ayer que firmará una orden ejecutiva para poner fin al voto por correo y las máquinas de votación con el objetivo de “aportar honestidad” a las elecciones legislativas de medio mandato de 2026. En un largo mensaje en la red social Truth, el mandatario republicano aseguró que “liderará un movimiento” para poner fin al voto por correo y reiteró afirmaciones no basadas en hechos como que esa modalidad de voto no existe en ningún país del mundo por generar fraude masivo.

Asimismo, anunció que eliminará el uso de máquinas para depositar el voto, ya que “cuesta diez veces más que el más preciso y sofisticado uso de papel con marcas de agua”.

Asimismo, volvió a sugerir que los demócratas apoyan el voto por correo, porque les ayuda a ganar con esta “estafa”.