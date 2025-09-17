Bruselas propone aplicar aranceles a casi el 40% de las exportaciones de Israel a la UE como represalia por Gaza

Publicado por agències Creado: Actualizado:

La Comisión Europea ha propuesto finalmente suspender las preferencias de Israel en sus relaciones comerciales con la Unión Europea y reintroducir aranceles a cerca del 40% de las exportaciones israelíes al bloque comunitario como represalia por la ofensiva militar en Gaza. El anuncio llega una semana después de que la presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, adelantara que plantearía a los estados miembros suspender parcialmente la parte comercial del Acuerdo de Asociación con Tel-Aviv para presionar el gobierno de Benjamin Netanyahu. La suspensión comporta la reintroducción de gravámenes sobre, concretamente, el 37% de los productos que Israel exporta a la UE, pero para que entre en vigor necesita el apoyo de una mayoría cualificada de estados. Además de suspender parcialmente la parte comercial del acuerdo de asociación con Israel, el ejecutivo comunitario también ha propuesto sancionar a dos de los ministros israelíes "más radicales", colonos violentos en Cisjordania y a diez miembros más de Hamás.

"Quiero ser muy clara. El objetivo no es castigar a Israel. El objetivo es mejorar la situación humanitaria en Gaza. Todos los estados miembros coinciden en que la situación en Gaza es insostenible. La guerra tiene que acabar [...] Tenemos que utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para conseguir este resultado", ha señalado la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, en rueda de prensa.

Suspensión parcial del acuerdo comercial

Con respecto a las represalias comerciales, la Comisión Europea ha detallado que propondrá a los estados miembros suspender las "preferencias" de las cuales Israel se beneficia en sus relaciones comerciales con la UE. En la práctica, significa que el bloque comunitario reintroducirá aranceles al 37% de los productos que Israel exporta al bloque comunitario y que hasta ahora disfrutaban de gravámenes cero por el acuerdo entre las dos partes. El 63% de transacciones restantes se rigen por las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, por lo tanto, el ejecutivo comunitario no puede modificar los gravámenes sobre estas.

Según cálculos facilitados por fuentes comunitarias, los nuevos aranceles afectarán a las importaciones israelíes por un valor total de aproximadamente 5.900 millones de euros. En el caso de la UE, los aranceles afectarán en torno al 30% de las exportaciones en Israel. En cuanto a los productos afectados, el ejecutivo comunitario ha detallado que el impacto lo sufrirán mayoritariamente productos agroalimentarios.

Sin embargo, desde el ejecutivo de Von der Leyen subrayan que el impacto para el bloque comunitario será menor que el que sufrirá Israel, ya que el comercio entre la UE e Israel sólo supone un 0,8% del total de transacciones que registra la UE al año, mientras que, para Israel, el comercio con la UE representa un 32% de todo su comercio global. Tal como recuerdan desde Bruselas, la UE es el principal socio comercial de Israel. También según cálculos de la Comisión Europea, los exportadores israelíes tendrán que pagar en torno a 227 millones de euros adicionales en derechos aduaneros a lo largo del año a consecuencia de los nuevos gravámenes. "Lamentamos tener que tomar esta decisión, pero creemos que es tan apropiada como proporcional dada la actual crisis humanitaria en Gaza", ha indicado, a su vez, el comisario europeo a cargo de Comercio, Maros Sefcovic.

Apoyos en el Consejo de la UE

La suspensión parcial del acuerdo comercial requiere el visto bueno de, como mínimo, una mayoría cualificada de estados miembros al Consejo de la UE. Por ahora, grandes estados como Alemania o Italia están en contra de la propuesta. En caso de que la medida salga adelante, entonces la Comisión Europea lo comunicaría al consejo de asociación con Israel y la suspensión entraría definitivamente en vigor 30 días después de comunicar la decisión. En este sentido, desde Bruselas han insistido en que este periodo de 30 días, si se produce, se utilizaría para "dialogar" con el gobierno de Netanyahu.

El ejecutivo comunitario ha subrayado que la suspensión de las "preferencias" de Israel en su comercio con la UE no significa la suspensión de las relaciones comerciales. Fuentes comunitarias han insistido en que la circulación de capitales seguirá fluyendo.

Sanciones

Por otra parte, la Comisión Europea también ha planteado sancionar a dos de los ministros israelíes "más radicales". Se trata de ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. A ambos ministros de ultraderecha, a quién países como España ya aplican sanciones, se les congelarán los activos, se les impedirá la provisión de fondo o recursos económicos por parte de actores europeos y se les prohibirá viajar a la UE.

Paralelamente, el ejecutivo de Von der Leyen ha puesto sobre la mesa la ampliación de la lista de colonos violentos en Cisjordania a quien se les aplicarán sanciones, así como castigar también diez miembros de Hamás que se encuentran en Gaza, Cisjordania o en terceros países. La propuesta de sanciones necesita el apoyo de todos los estados miembros, la llamada unanimidad, para que puedan aplicarse.

Congelación de 32 millones de euros

Finalmente, el ejecutivo de Von der Leyen también ha propuesto formalmente la suspensión de parte de los fondos que Bruselas desembolsa a Tel-Aviv para proyectos de cooperación institucional, tal como adelantó la alemana la semana pasada. Concretamente, el ejecutivo comunitario congelará el pago de 18 millones de euros previstos por Israel para el periodo 2025-2027 –así como de otras asignaciones futuras– bajo el programa comunitario de políticas de vecindad y cooperación al desarrollo. Adicionalmente, Bruselas también suspenderá la asignación de 14 millones más, que también estaban previstos para otros proyectos de cooperación institucional.

Contrariamente a lo que pasa con la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, la paralización de estos 32 millones de euros no necesita el visto bueno de las capitales europeas y, por lo tanto, el ejecutivo comunitario puede sacar adelante la medida sin tener que pasar por el Consejo de la UE, donde se sientan los estados.

La Comisión Europea ha subrayado que la suspensión del apoyo financiero a Israel "no afectará a la cooperación con la sociedad civil israelí, ni con el Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto."

Israel advierte que responderá

Israel ha advertido que tomará medidas contra la UE si finalmente se acaban aprobando los aranceles que ha planteado este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, como represalia por los ataques del país hebreo en Gaza. "Las medidas contra Israel recibirán la respuesta correspondiente, esperamos que no las tengamos que salir adelante", ha escrito en un mensaje en X el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, pocas horas después del anuncio del ejecutivo comunitario. En el mismo tuit, el dirigente del gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu ha calificado de "moral y políticamente distorsionada" la propuesta de Bruselas y confía en que los estados miembros -que tienen que avalar la medida- lo acaben tumbando.

Según Sa'ar, medidas contra Israel "dañarán los mismos intereses de Europa". Al mismo tiempo, el ministro ha reiterado que Tel-Aviv "seguirá luchando, con la ayuda de sus amigos en Europa, contra los intentos de perjudicarlo, mientras se encuentra en medio de una guerra existencial."