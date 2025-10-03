Los miembros de la Flotilla están en una prisión en el desierto del Neguev: Israel dice que "son terroristas"

Publicado por agències Creado: Actualizado:

Los más de 400 miembros de la Flotilla Global Summud detenidos por Israel después de interceptar las embarcaciones en las que viajaban para intentar romper el bloqueo humanitario en Gaza han sido trasladados a la prisión de Saharonim, un centro penitenciario en el desierto del Neguev, en el sur del país. Fuentes del equipo jurídico de la Flotilla confirman que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el concejal de ERC Jordi Coronas se encuentran en esta prisión. Se trata del paso previo a ser deportados. Según el ministerio de Exteriores de Italia, la intención de Israel es deportar a los activistas en dos vuelos a Madrid y Londres la próxima semana. El gobierno de Benjamin Netanyahu ha acusado a los activistas de "terrorismo" y ha negado que transportaran ayuda para Gaza.

Fuentes próximas a la exalcaldesa Ada Colau han confirmado que ha podido hablar ya con el equipo jurídico y abogados de la Flotilla y que los detenidos están recibiendo asistencia consular.

En las últimas horas, el ministro de ultraderecha de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, visita a los detenidos en el puerto de Ashdod y, en un vídeo que circula en redes sociales, se lo ve ante decenas de activistas sentado en el suelo. "Estos son los terroristas de la flotilla". "Son terroristas", insiste. "Miradlos, son partidarios de asesinos, no han venido para la flotilla ni para traer ayuda, han venido a dar apoyo a los terroristas", regaña. En el vídeo, el ministro israelí también muestra el interior de algunas de las embarcaciones interceptadas y niega que estas transporten ayuda humanitaria.

En un mensaje en X este viernes, el ministerio de Exteriores de Israel ha indicado que "se están llevando a cabo los procedimientos para concluir la probación de Hamàs-Summud y para finalizar la deportación de los participantes en esta farsa".

"Ya se han deportado a cuatro ciudadanos italianos. El resto están en proceso de ser deportados. Israel tiene el objetivo de finalizar este procedimiento tan pronto como sea posible", ha añadido el ministerio israelí.

En el mensaje, el gobierno de Netanyahu ha adjuntado fotografías de la activista sueca Greta Thunberg y de otros miembros de la Flotilla. "Como han declarado repetidamente Israel, Italia, Grecia y el Patriarcado Latino de Jerusalén, cualquier ayuda que estos barcos pudieran haber transportado, por poca que fuera, habría podido ser transferida pacíficamente a Gaza. Eso no fue más que una provocación", ha sentenciado el ministerio de Exteriores de Israel.