Alerta roja en el litoral de Alacant y Murcia por las lluvias torrenciales

La dana Alice obligó ayer a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar para hoy un aviso rojo en el litoral sur de Alacant y el norte de Murcia por lluvias muy intensas que pueden acumular 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 litros en doce horas.

La alerta, enviada mediante el mensaje de Protección Civil Es-Alert, estará vigente desde las 10h hasta medianoche e insta a la ciudadanía a evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico. Las autoridades también declararon un aviso naranja en el litoral norte de Alacant y el litoral sur de València, donde se prevén hasta 140 litros en 12 horas.

Según las autoridades, la dana ya dejó ayer inundaciones en varios municipios de Alacant con cerca de 150 intervenciones –entre ellas achiques o la retirada de vehículos bloqueados– de los bomberos, la mayoría de ellas en la comarca del Baix Vinalopó, y sin daños personales al cierre de esta edición. En poco más de una hora se acumularon 91 litros por metro cuadrado en la localidad alicantina de Relleu y 72 litros en Orxeta. En València, las precipitaciones dejaron garajes inundados en Catarroja, municipio de la zona cero de la dana del 29 de octubre de 2024.

La celebración de la Diada de la Comunitat Valenciana quedó marcada por la suspensión de varios actos institucionales, entre ellos el de la Generalitat, al que estaban invitadas 400 personas y se iban a entregar varios galardones. También se cancelaron celebraciones en Alacant y en el ayuntamiento de Castelló.

En algunos municipios de Murcia –entre ellos Cartagena y San Javier– las clases han quedado suspendidas por la lluvia, que ayer obligó a cortar varias carreteras. En Balears, donde también se activó la alerta naranja, la dana afectó a Eivissa y Formentera acompañada de tormenta eléctrica, aunque llegó después de lo esperado y con menor intensidad. Está previsto que el aviso baje hoy a nivel amarillo.

En Catalunya, el temporal provocó la cancelación y el retraso de varios vuelos en el aeropuerto de Barcelona ayer por la mañana, aunque por la tarde ya funcionaba con normalidad.