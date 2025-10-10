Díaz quiere ampliar a 10 días el permiso por fallecimiento

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ministerio de Trabajo quiere ampliar el permiso retribuido por fallecimiento hasta un máximo de diez días, una cuestión que fue ayer bien acogida por parte de los sindicatos, aunque recriminaron al Gobierno la ausencia de negociación, mientras que la patronal CEOE tachó el anuncio de “ocurrencia”. La vicepresidenta segunda y ministra del ramo, Yolanda Díaz, anunció ayer su intención de modificar el Estatuto de los Trabajadores para ampliar el permiso laboral retribuido por fallecimiento de familiares hasta un máximo de 10 días en lugar de los dos vigentes hasta el momento. Asimismo prevé poner en marcha un nuevo permiso para cuidados paliativos. “Nadie puede trabajar bien a los dos días de fallecer un padre, una madre, un hijo o un amigo”, consideró Díaz. Este cambio, cuyos trámites se iniciarán próximamente y que la ministra señaló que ha sido consensuado en el seno del Gobierno, pero no con los agentes sociales, se llevará a cabo vía decreto ley. Fuentes de Trabajo apuntaron que el permiso irá en función del grado de consanguinidad, como ocurre actualmente. La noticia, que los sindicatos acogieron de manera positiva que la patronal tildó de “ocurrencia”, fue matizada horas más tarde por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que apuntó que el Ejecutivo central apuesta por “encontrar un equilibrio para poder hacerlo de la mano de nuestras empresas”.