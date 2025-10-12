Mueren el conductor de un turismo en Rupià y un motorista en Lloret de Mar

Estado de uno de los coches accidentados en Rupià. - BERTA ARTIGAS FONTÀS/ACN

El conductor de un turismo falleció ayer al mediodía en un choque frontal entre dos coches en la GI-642 en Rupià (Baix Empordà), según informó el Servei Català de Trànsit.

El aviso del accidente se recibió a las 13.42 horas en el kilómetro 2,4 de la GI-642, entre las poblaciones de Rupià y Parlavà.

A consecuencia del choque, del que aún se investigan las causas, el conductor de uno de los vehículos ha fallecido.

Se trata de un vecino de l’Estartit de 28 años de edad. Además, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) trasladó a dos heridos menos graves al Hospital Josep Trueta de Girona.

El viernes, un motorista falleció al mediodía en un choque contra un camión de basura en Lloret de Mar (Selva). El aviso del accidente se recibió a las 13.22 horas en la pista asfaltada que conecta la carretera C-63 con la planta de trasvase y el depósito controlado de residuos de Lloret.

En lo que va de año, 118 personas han perdido la vida en accidentes en las carreteras catalanas interurbanas, según Trànsit. Casi el 45 por ciento de estas muertes corresponden a colectivos vulnerables (motoristas, peatones y ciclistas). El mes de septiembre se cerró con 15 víctimas mortales, casi el doble que en el mismo período del año pasado.