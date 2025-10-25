Trump rompe la negociación comercial con Canadá

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves el fin de toda negociación comercial con Canadá. Respondió así a un anuncio con imágenes del expresidente Ronald Reagan contrario a la imposición de aranceles publicado por el gobierno de la provincia de Ontario, aunque el magnate republicano lo atribuyó al Ejecutivo canadiense.

“Canadá utilizó fraudulentamente un anuncio falso en el que Ronald Reagan hablaba negativamente sobre los aranceles”, denunció en una publicación en su red social, Truth Social.

La cuña publicitaria utiliza imágenes y el audio de un discurso de 1987 donde Reagan explica las repercusiones negativas de imponer altas barreras comerciales que, afirma, aunque podrían funcionar “a corto plazo”, derivan en el colapso de los mercados, el cierre de empresas y millones de desempleados. La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan denunció que el citado anuncio “tergiversa el discurso radial presidencial” hecho el día 25 de abril de 1987 sobre el libre comercio.

La decisión de Trump pilló desprevenido al Gobierno canadiense, que en las últimas semanas había redoblado los esfuerzos negociadores con la Administración de Trump para lograr eliminar o reducir los aranceles impuestos este año a sus exportaciones. “No podemos controlar las políticas comerciales de EEUU. Reconocemos que esas políticas han cambiado fundamentalmente con respecto a la de los años 80, los 90 o el 2000”, afirmó el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Por otra parte, Trump emprendió ayer su primera gira por Asia desde que regresó al poder, con la mirada puesta en el encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, del que se espera surja un acuerdo para reducir los aranceles.

Estados Unidos despliega su mayor portaaviones en el Caribe

El Pentágono anunció ayer el despliegue del portaaviones Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, en el mar Caribe, en medio de la tensión con Venezuela a la que acusa de participar en el narcotráfico. El Ejército estadounidense hundió en las últimas horas otra supuesta narcolancha en una operación en la que murieron seis “narcoterristas”, según informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Mientras, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó a la sociedad a iniciar “una huelga general” si se diese en el país un ataque que subvirtiera la soberanía del Estado.