Turull pide a los cargos de Junts prepararse para “momentos duros”

El secretario general de Junts, Jordi Turull, emplazó ayer a sus alcaldes a dar “su mejor versión” ante “los momentos complicados” que vendrán, aunque sin hacer alusión alguna a la posibilidad de que su partido deje caer al Gobierno de Pedro Sánchez. En una intervención en la convención municipalista de Junts, Turull evitó referirse a la reunión que mantendrá mañana la dirección ejecutiva del partido en Perpignan, en la que se decidirá si mantiene o retira el apoyo parlamentario al Gobierno ante lo que consideran “incumplimientos” por parte del PSOE. El “bloqueo” en el Congreso de la iniciativa legislativa para frenar la multirreincidencia es uno de los “incumplimientos” que figuran en la lista de los de Carles Puigdemont, al que el secretario general hizo referencia, poniendo en valor el papel de los alcaldes a la hora de situar el tema, así como en las “ocupaciones delincuenciales” o el “fraude” en el padrón municipal. Otra de las cuestiones que Junts considera incumplidas es la oficialidad del catalán en la UE, y, pese a que el viernes el Ejecutivo central dio un paso para tratar de reconducir su relación con Junts en este sentido anunciando la apertura de un diálogo bilateral con Alemania para dar respuesta a la petición española sobre las lenguas cooficiales, lo cierto es que Berlín no ha cambiado de postura respecto a sus reticencias con esta oficialidad. Así lo afirmó ayer el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, que señaló que “la adopción de nuevas lenguas oficiales requeriría modificar los tratados europeos” y eso no es algo que agrade al canciller alemán, Friedrich Merz.

Aunque todavía falta más de un año para las elecciones municipales, Turull reivindicó también a Junts como el partido de la “centralidad” ante los que quieren “anestesiar” o “incendiar” Catalunya, en una alusión velada al PSC y a Aliança Catalana. Por ello, antepuso las “acciones” y las “soluciones” ante tanto “griterío”. Si Junts decide mañana romper con el PSOE, se hará una consulta a la militancia.

La posibilidad de que Junts deje caer el Gobierno de coalición fue criticada por la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que durante su intervención en la apertura de la Escuela de Formación Política de la fundación Sentit Comú, de la que es presidenta, aseveró que eso supondría “abrir la puerta a la extrema derecha”. Colau señaló el “error” que, a su juicio, puede verse en la política española desde hace años por parte del Partido Popular “normalizando y legitimando la narrativa y la agenda de la extrema derecha” y lamentó que esta situación también se ve ahora en Catalunya. En este sentido, criticó que Aliança Catalana, “que es exactamente un partido de extrema derecha, esté intentando marcar la agenda y impulsar una narrativa de los discursos de odio”, en asuntos como la inmigración. “Estamos viendo como una formación que hasta ahora se ha presentado siempre como una formación democrática, que es Junts, está comprando la agenda y la narrativa de Aliança Catalana”, concluyó.

El PSOE acusa al PP de tener un “modelo criminal” de gestión

El PSOE acusó ayer al PP de tener un “modelo criminal” de gestión pública, y advirtió que la “mala política mata”. En una intervención desde León, la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, dijo que “cuanto más mala es la gestión de los presidentes autonómicos del PP, más es el ruido que hace su líder, Alberto Núñez Feijóo para tapar todo el daño que van dejando”. Según Torró, en el PP “primero esconden la cabeza bajo tierra como un avestruz, y después llega la hora de las mentiras y las excusas”. “Lo hemos visto con Ayuso en la pandemia, con Mazón con la dana, Mañueco y los incendios y ahora con Moreno Bonilla y los cribados”, apuntó.La socialista también recriminó al líder popular que “siempre” hable mal del Gobierno español en la Unión Europea.

Feijóo carga contra los que “sostienen” al “Gobierno corrupto”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que mentir durante su comparecencia en la comisión del Senado que investiga el ‘caso Koldo’ –donde está citado el jueves–, supondría “sumar a su Gobierno un nuevo delito”. Por ello, le instó a decir “la verdad” sobre la corrupción que afecta a su partido y su entorno porque “no podrá huir eternamente”. En este sentido, defendió que el PP “nunca” se equivocará de adversario, que no es otro que “el Gobierno de la corrupción” que capitanea Sánchez. “Y allá quien quiera seguir sosteniendo de forma directa o indirecta el engaño y la corrupción del Gobierno de España”, apostilló, en referencia a los socios del Ejecutivo, entre los que se encuentra Junts, a quien ya instó a dejarlo caer.