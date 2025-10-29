Sánchez se abre a desbloquear la iniciativa de Junts contra la multirreincidencia

Publicado por agències Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha comprometido este miércoles a tramitar una proposición de ley de Junts para combatir la multirreincidencia. El texto estaba bloqueado en el Congreso desde hace un año porque PSOE y Sumar habían ampliado en 14 ocasiones el periodo de enmiendas y el proceso estaba pendiente del informe de la ponencia. Antes de su ruptura, Junts había pedido infructuosamente a los socialistas que descongelaran la tramitación tanto esta norma como otra iniciativa contra las ocupaciones.

Sánchez ha hecho el anuncio durante la sesión de control en el Congreso y en respuesta a una pregunta de la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, que lo ha instado a impulsar medidas contra la multirreincidencia y a tramitar la iniciativa de Junts en esta materia. En su respuesta, Sánchez ha sido tajante: "No tenga ninguna duda que el gobierno y el PSOE están dispuestos a tramitar esta iniciativa legislativa y a culminar lo que se pueda hacer desde el poder legislativo para afrontar uno de los principales problemas que tiene este país cuando hablamos de la seguridad, que es la multirreincidencia". En este marco, Sánchez ha afirmado que su gobierno se toma "muy seriamente la seguridad" y entre 2018 y 2025 ha aumentado la inversión en seguridad ciudadana en un 30%, 1600 millones adicionales. "Eso se ha traducido en un incremento del número de policías de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y se ha puesto en marcha una modernización profunda de la justicia con más secciones especializadas, con casi el doble de jueces y fiscales para agilizar los procedimientos judiciales y perseguir a los delincuentes," ha dicho.

Además, ha recordado que su gobierno ha sido el primero en modificar la ley para endurecer las penas por mutireincidencia en caso de hurtos leves, y para asegurar la implementación ha reformado el sistema de registro para que los jueces puedan conocer rápidamente el importe sustraído.

La proposición de ley plantea medidas para que se pueda aplicar la anterior modificación de 2022 de los artículos 234 y 235 del Código Penal para introducir el agravante de multirreincidencia, de manera que los hurtos de menos de 400 euros (que antes no comportaban prisión) puedan ser castigados con penas de 1 a 3 años en caso de que el delincuente haya sido condenado al menos tres veces por delitos similares. En este sentido, modifica la regulación del sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia con relación a la información de sentencias firmes y medidas cautelares. Se trata de que el expediente recoja no sólo los hechos delictivos anteriores, sino también su importe. Hasta ahora el importe no aparecía y nunca entraba en juego la modificación del 2022. También incluye una nueva tipificación para castigar más severamente el robo de dispositivos tecnológicos. En concreto propone modificar el artículo 235 del Código Penal para imponer penas de 1 a 3 años de prisión por el hurto de móviles y ordenadores. El texto recuerda que estos dispositivos no sólo tienen valor económico, sino también personal, por la información delicada que contienen.

Además, propone un aumento del número de jueces de adscripción territorial en Cataluña para que pase de 35 a 70, y abre la puerta al hecho de que los ayuntamientos puedan intervenir en procesos penales relacionados con delitos leves como el hurto, un cambio que tiene como objetivo una respuesta más rápida y efectiva ante la multirreincidencia.