Incluyen en la causa de la dana las llamadas de Mazón

La jueza que investiga la dana ha acordado incluir el listado de llamadas del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, del 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones. Se trata de la lista que Presidencia entregó a las Corts Valencianes por la comisión de investigación de la dana. La instructora investiga la toma de decisiones del Cecopi el día de la catástrofe y la actuación de Mazón y las demás autoridades.

La exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, aseguró ayer ante la jueza que mantuvo informado al president sobre todo lo que pasaba en el Cecopi, incluido el mensaje Es-Alert enviado a la población, aunque detalló que el 29 de octubre de 2024 intentó ponerse en contacto con Mazón a las 19.10 y 19.36 horas, sin contestación, hasta que el mandatario valenciano devolvió la llamada a las 19.43. Pradas, sin embargo, sostuvo que para tomar una decisión no se esperó a Mazón, que en una entrevista reciente a El Español afirmó que no fue informado de la situación en el Cecopi.

Paralelamente, se ha incluido en el sumario el audio de Pradas en un vídeo del día de la dana que muestra a la extitular de Emergencias preocupada por la situación de los barrancos, específicamente el barranco del Poyo.

La jueza pide el ticket

Por otra parte, la jueza ha requerido a la periodista Maribel Vilaplana el ticket de entrada y salida del parking donde tenía el coche después de su comida con Mazón el día de la dana. La instructora ve oportuno saber hasta qué momento Vilaplana –que declarará como testigo el próximo lunes 3 de noviembre– pudo estar presente durante las llamadas que se mantuvieron entre el dirigente popuilar y Pradas.

En otro orden de cosas, la portavoz del PP, Ester Muñoz, reconoció que las víctimas de la dana tienen derecho a “buscar culpables y expresar su rabia” pero señaló que es “una barbaridad” que se llame “asesino” a Mazón. Además, manifestó que la decisión de dimitir es “muy personal”.